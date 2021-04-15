Зеленський обіцяє перетворити олігархів на бізнесменів. Анонсував закон

36 хвилин(и) тому

Автор фото, Unian

Володимир Зеленський за підсумками засідання Ради нацбезпеки розповів про плани розробити новий закон "про статус олігарха".

"Я запропонував Раді національної безпеки та Офісу президента разом із Антимонопольним комітетом розробити новий законопроєкт, якого в Україні в нас не було, вважаю це одним із пріоритетів - фундаментальний закон про статус олігарха в нашій країні", - сказав Зеленський.

Деталей щодо суті цього законопроєкту президент не розкрив, проте зазначив, що "олігархи будуть перетворюватись на бізнесменів".

"Ми підтримуємо великий бізнес в Україні, а вплив олігархів на Україну, на вибір, на економіку, на Верховну раду, на закони - цього, мені здається, допустити не можна".

Також, за словами президента, під час засідання РНБО у четвер розглядалися питання щодо ситуації на Донбасі, однак розкрити деталі цих обговорень він не може.

"Ситуація на Донбасі контрольована. Дійсно є питання, ми готові на ці питання відповідати. Армія готова - це найголовніше", - сказав Зеленський.

Він також розповів, що під час засідання РНБО розглянули питання санкцій щодо 12 контрабандистів, однак імен не назвав.

На початку квітня Рада нацбезпеки вже запровадила санкції щодо 10 людей, яких назвали головними контрабандистами України.

Вони передбачали блокування їхніх рахунків і майна, обмеження торговельних операцій, анулювання чи призупинення ліцензій та інших дозволів.