Спалах Covid-19 в Індії. Хворі у відчаї шукають ліки на чорному ринку

Вікас Пандей

BBC News, Делі

47 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Минулого четверга в Ахілеша Мішри піднялася температура і почався кашель, але спершу він подумав, що це звичайний грип.

Чоловік занепокоївся наступного дня, коли в його батька, Йогендри, з'явилися схожі симптоми. Вони вирішили записатися в чергу, щоб зробити тести на Covid-19, але вільні слоти були лише через три дні.

Пройти тест їм вдалося лише в неділю. У Йогендри на той момент вже була дуже висока температура, лікар порадив йому підшукати місце в лікарні. Це, як з'ясувалося, було непростим завданням - він отримав відмову від багатьох приватних клінік як у місті Нойда, так і в Делі.

Зрештою для чоловіка таки знайшлося місце в одній з лікарень столиці, де він перебуває й досі - він потроху одужує.

Ахілеш зізнається: думав, що втратить батька.

"Я почувався пригніченим. Боявся, що він помре, не отримавши лікування. Жоден син не має проходити через те, через що пройшов я. Всі люди мають мати рівний доступ до медичної допомоги", - каже чоловік.

Історія цієї родини для Індії зараз не унікальна. Зі всієї країни надходять повідомлення про людей, які з усіх сил намагаться знайти для рідних вільне місце в лікарні, рятівні для них ліки або ж кисневі балони. У деяких містах великі "черги" є і у крематорії.

"Мій двоюрідний брат, який не мав інших хвороб, помер через Covid-19 минулої ночі в Ранчі. В останні години життя він не міг ані зробити тест (упродовж кількох днів), ані отримати місце в лікарні. Він - не статистика. Це реальність".

"Моя найкраща подруга зі школи страждає через Covid, у неї проблеми з легенями, в лікарні, куди її доставили, немає апаратів ШВЛ. Будь ласка, дайте знати, якщо в курсі про лікарні, де є ШВЛ в Ахмедабаді".

Людям доводиться чекати по кілька годин і для того, щоб пройти тестування на Covid-19 в лабораторіях багатьох міст, зокрема в Делі. Результати приходять лише через 48-72 годин.

"У мене спостерігалися симптоми упродовж трьох днів, і мене турбує, що доводиться чекати по два-три дні, щоб дізнатися результат тесту", - ділиться 35-річний чоловік із Нойди.

Чорний ринок ліків

Останніми днями індійські соцмережі наповнилися відчайдушними проханнями про допомогу в пошуку ліків - ремдесивіру та тоцилізумабу. Ефективність цих препаратів досі викликає дискусії в усьому світі, але деякі країни, як-от Індія, все ж дали екстрений дозвіл на їх використання.

Ремдесивір виписують лікарі по всій країні, і на нього дуже великий попит. Індія заборонила експорт препарату в інші країни, щоб спершу впоратися зі складною ситуацією в себе, але місцевим виробникам ліків усе ще складно задовольнити великий попит.

Упродовж останніх трьох тижнів Індія повідомляла про понад 150 тисяч нових хворих на Covid-19 щодня.

Нестача ліків призводить до того, що ними торгують на чорному ринку. Принаймні троє продавців, з якими поспілкувалася BBC, торгували ремдесивіром по 320 доларів за флакон - це у 5 разів вище офіційної ціни.

Міністерство охорони здоров'я Індії рекомендує пацієнтам проходити курс лікування, для якого потрібні принаймні шість таких флаконів ремдесивіру, в деяких випадках - вісім.

Для більшості індійських сімей таке лікування коштує дуже дорого.

"Мені довелося витратити так багато грошей, щоб отримати ліки", - розповідає Атул Гарг, мати якого перебуває в лікарні в Делі.

"Щоб дістати препарат довелося зробити сотні дзвінків і багато тривожних годин", - згадує він.

"Прошу про допомогу. Негайно потрібен ремдесивір для моєї мами, в якої Covid і яка є хронічним пацієнтом із синдромом Картагенера (рідкісне захворювання легень). Я з нею в Джамшедпурі. В неї висока температура і падає кисень - попри те, що вона підключена до кисню".

Що ж до тоцилізумабу, то в Індії він майже зник з ринку.

Раджив Сінгхал, генеральний секретар Всеіндійської асоціації хіміків та фармацевтів, каже, що його телефон розривається від дзвінків з проханням про допомогу в пошуку ліків.

"Ситуація настільки погана, що я не можу придбати ліки навіть для своєї родини", - розповідає він. - Ми намагаємося боротися з тими, хто продає препарати на чорному ринку. Визнаємо, що в системі є "діри".

Бракує кисню

У кількох штатах Індії попит різко зріс і на кисень. Декілька лікарень відмовляють пацієнтам через його нестачу.

Міністр штату Махараштра закликав федеральний уряд забезпечити поставки кисню військовими літаками, оскільки автомобільні перевезення займають забагато часу.

Автор фото, Reuters

Набагато гірша ситуація - в невеликих містах і селах. Коли місцевим мешканцям не вдається знайти вільне місце в лікарні, лікарі радять їм встановити кисневі балони вдома.

У п'ятницю в невеликому місті на півночі Індії батьку Набіла Ахмеда поставили діагноз Covid-19. Через п'ять днів йому стало важко дихати.

Лікар порадив облаштувати місце для лікування вдома, поставивши там кисневий балон. Їхати за ним довелося в інше місто: "Я витратив вісім годин, що купити й привезти його для батька, поки він намагався дихати".

Черги в крематорії

Крематорії у містах, що сильно постраждали від спалаху пандемії, працюють цілодобово.

У деяких випадках родинам доводиться чекати по кілька годин, щоб кремувати померлих близьких.

Були повідомлення, що в одному з крематоріїв конструкція печі почала плавитися через те, що вона працювала день і ніч - без перерви.

Нещодавно вірусним в Індії став короткий відеокліп, де показані десятки поховальних вогнищ, що посеред ночі горять у місті Лакхнау.

Багатьом працівникам крематоріїв доводиться працювати без перерв.

Чи можна було уникнути такого погіршення ситуації з Covid-19? Це питання турбує багатьох в Індії.

"Ми не зробили висновків з першої хвилі", - каже епідеміолог Лаліт Кант.

Імена деяких героїв були змінені на їхнє прохання.