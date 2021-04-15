На Черкащині зацвіли рідкісні підсніжники

Студенти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького двадцяту весну поспіль чергують у лісах Холодного Яру.

Тут розквітнув підсніжник складчастий. Як рідкісний вид, що зникає, він занесений до Червоної книги України.

Щовесни кількість відвідувачів у Холодному Яру зростає. Інформацію про тутешні першоцвіти активно поширюють через соцмережі і до лісу організовують автобусні тури. Люди приїздять з усієї України.

Матеріал Мирослави Станкевич, Олександра Клименка і Романа Лебедя.