На Черкащині зацвіли рідкісні підсніжники

1 година тому

Тут розквітнув підсніжник складчастий. Як рідкісний вид, що зникає, він занесений до Червоної книги України.

Щовесни кількість відвідувачів у Холодному Яру зростає. Інформацію про тутешні першоцвіти активно поширюють через соцмережі і до лісу організовують автобусні тури. Люди приїздять з усієї України.