Зеленський про Донбас, змішані вакцини і ремонт у Нотр-Дамі. Теленовини ВВС 15.04.21

У випуску 15 квітня:

  • РНБО обговорила загострення на Донбасі у таємному режимі - на які результати чекати.
  • Як живуть афганці на територіях під контролем угруповання "Талібан" - знімальна група ВВС отримала ексклюзивний доступ до територій, де досі не спокійно.
  • Два роки після пожежі у Нотр-Дамі - як відбудовують собор Паризької Богоматері.
  • Щеплення різними вакцинами - у Великій Британії досліджують, чи можна вакцинувати одну людину сироватками від коронавірусу від різних виробників. І шукають волонтерів.

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