США оцінили ймовірність війни: Байден закликав Путіна почати деескалацію

47 хвилин(и) тому

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Президент США Джо Байден закликав президента Росії Володимира Путіна припинити збільшувати кількість військ на кордоні з Україною і почати процес деескалації конфлікту.

"Я підтвердив, що США підтримують суверенітет і територіальну цілісність України і застеріг від будь-яких військових дій", - сказав глава Білого дому на брифінгу.

За словами президента США, зараз настав час для ескалації шляхом діалогу і дипломатичного процесу.

"США планують надалі конструктивно просувати цей процес", - сказав Байден.

За словами американського президента, лідери США та Росії можуть зустрітися вже цього літа в одній із європейських держав. Таку можливість зараз обговорюють.

Президент Байден наголосив, що США не бажають підвищувати градус напруги у стосунках з Росією, але готові у разі потреби запровадити проти неї чергові санкції.

"Якщо Росія продовжить втручатися в нашу демократію, я готовий вжити подальших заходів реагування", - заявив Джо Байден.

Нові санкції

15 квітня США ввели проти Росії нові санкції за втручання у президентські вибори 2020 року і зловмисну кібердіяльність.

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Зокрема, США оголосили, що висилають 10 російських дипломатів та запроваджують обмеження проти 32 організацій і фізичних осіб, які працюють з російською владою.

Санкції стосуються і шести російських технологічних компаній, які надають підтримку російським розвідувальним службам та сприяють шкідливій кібердіяльності.

За словами Байдена, цей саміт покликаний вирішити чимало проблем, що виникли під час взаємовідносин двох держав.

Ймовірність війни

Загострення відносин Росії і США відбувається на тлі зростання напруги навколо України, до кордонів якої Росія продовжує стягувати війська.

У Міністерстві оборони України оцінили кількість російських військових біля українських кордонів у приблизно 110 тисяч.

Ситуація в зоні конфлікту в Донецькій і Луганській областях також загострюється: з початку року там загинуло вже 29 українських військовослужбовців.

Україна бачить у таких діях Росії загрозу і неодноразово закликала її відвести свої війська від кордону. Водночас Москва пояснює перекидання десятків тисяч військових до західних кордонів проведенням навчань.

У четвер американський генерал Тод Волтерс, командувач союзними військами НАТО в Європі, вперше оцінив ризик війни Росії з Україною. У відповідь на запитання членів Комітету сенату США зі збройних сил, він заявив, що ситуація "викликає великі побоювання".

На пряме запитання одного з депутатів, яка вірогідність військового втручання впродовж найближчих тижнів, Волтерс відповів: "Від низької до середньої".

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Ще один депутат уточнив, чи може така оцінка змінитися у довгостроковій перспективі, і генерал сказав, що "це залежить від обставин".

"Судячи з нинішньої тенденції, яку я зараз спостерігаю, можу припустити, що ймовірність такого розвитку ситуації почне знижуватися", - заявив командувач силами НАТО в Європі.

Загострення ситуації на Донбасі стане темою переговорів президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. 16 квітня Зеленський відвідає Париж.