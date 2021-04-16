Стрілянина в поштовому відділенні у США: вісім загиблих

53 хвилин(и) тому

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Вісім людей загинуло і багато дістали поранення в результаті стрілянини в американському місті Індіанаполіс, заявляє поліція.

Свідки чули кілька пострілів біля відділення логістичної компанії FedEx, яка надає кур'єрські та поштові послуги. Один зі свідків бачив чоловіка, який стріляв з автоматичної зброї.

Повідомляється, що стрілок, який діяв самостійно, убив себе. Влада заявила, що подальшої загрози для безпеки громадян не було.

На польоти з сусіднього міжнародного аеропорту, де є хаб вантажної авіакомпанії FedEx Express, це не впливає.

У заяві FedEx йдеться, що компанія знає про стрілянину та співпрацює з поліцією.

"Безпека є нашим пріоритетом, і ми підтримаємо усіх, кого зачепив інцидент", - сказано в повідомленні.

Інформаційна агенція AFP зацитувала працівника FedEx Джеремію Міллера, який сказав, що бачив чоловіка, який стріляв.

"Я побачив чоловіка з якимось кулеметом чи автоматичною гвинтівкою. Він стріляв. Я негайно впав на землю й перелякався", - сказав він.