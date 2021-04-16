Стрілянина в поштовому відділенні у США: вісім загиблих
Вісім людей загинуло і багато дістали поранення в результаті стрілянини в американському місті Індіанаполіс, заявляє поліція.
Свідки чули кілька пострілів біля відділення логістичної компанії FedEx, яка надає кур'єрські та поштові послуги. Один зі свідків бачив чоловіка, який стріляв з автоматичної зброї.
Повідомляється, що стрілок, який діяв самостійно, убив себе. Влада заявила, що подальшої загрози для безпеки громадян не було.
На польоти з сусіднього міжнародного аеропорту, де є хаб вантажної авіакомпанії FedEx Express, це не впливає.
У заяві FedEx йдеться, що компанія знає про стрілянину та співпрацює з поліцією.
"Безпека є нашим пріоритетом, і ми підтримаємо усіх, кого зачепив інцидент", - сказано в повідомленні.
Інформаційна агенція AFP зацитувала працівника FedEx Джеремію Міллера, який сказав, що бачив чоловіка, який стріляв.
"Я побачив чоловіка з якимось кулеметом чи автоматичною гвинтівкою. Він стріляв. Я негайно впав на землю й перелякався", - сказав він.