Школярі "торгували" в соцмережі темношкірими однокласниками

1 година тому

Автор фото, EPA

Школярі в Техасі створили в соцмережі Snapchat групу під назвою "Работоргівля" і призначали у ній ціну своїм темношкірим однокласникам. Одного оцінили в 100 доларів, іншого - в долар.

Групу, назву якої змінили спочатку на "Ферму", а потім на "Аукціон", створили учні середньої школи в місті Аледо, штат Техас, повідомляє видання New York Times, журналісти якого бачили скріншоти групи.

Директорка шкільного кампуса Даніел Керолін Анслі заявила, що школярів притягли до дисциплінарного стягнення за "расові домагання і кіберзнущання".

Але темношкірі батьки і правозахисники вважають, що така заява керівництва школи - підміна понять.

"Це не кіберзалякування, а расизм. Треба називати речі своїми іменами. Мене просто нудить від цього. Ким вони себе вважають?" - обурюється батько Марк Граббс.

Аледо, де розташована школа, - забезпечений і переважно білий район. За останніми демографічними даними округу, 390 з 499 дев'ятикласників школи в 2019-2020 навчальних роках були білими, всього шість учнів були темношкірими.

Едді Бернетт, представник Національної асоціації сприяння прогресу кольорового населення в окрузі Паркер, штат Техас, сказав, що засмутився новиною, але зовсім не здивувався.

"Щоб зробити те, що зробили ці діти, потрібно розлюднити жертву. Після цього можна вже робити все, що завгодно без сорому", - говорить Бернетт.

Він так само заявив, що розмовляв з сім'ями, діти яких стали об'єктом торгівлі однокласників в Snapchat, і вони розповіли, що вже стикалися з расовими домаганнями.

У заяві місцевої поліції, яка почала розслідування інциденту, сказано, що "в шкільному окрузі немає місця расизму або ненависті".

Скільки школярів брали участь в групі і в чому саме полягає дисциплінарне стягнення, у поліції і школі не розголошують, посилаючись на захист персональних даних.