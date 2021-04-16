"Я подзвонив - мені не відповіли". Ключові цитати Зеленського в інтерв'ю Figaro

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента

Президент Володимир Зеленський напередодні візиту в Париж дав інтерв'ю французькому виданню Le Figaro.

У ньому президент поговорив про майбутнє Нормандського формату, відносини з ЄС та США, ситуацію в анексованому Росією Криму та на Донбасі.

Ми зібрали п'ять найяскравіших цитат Володимира Зеленського з цієї розмови.

Про ЄС і НАТО

Володимир Зеленський переконаний, що Україна має бути в Європейському Союзі й отримати План дій щодо членства в НАТО. За словами президента, України хоче говорити з ЄС про те, що її турбує - про війну на Сході та анексію Криму.

"І якщо лідери ЄС кажуть, що від України залежить безпекова ситуація у Європі, якщо ми платимо за це жертвами, а вже понад 14 тисяч людей загинули, значить, ми повинні мати якийсь статус. Україна не може почуватися в ЄС та в НАТО як у гостях. Ми хочемо бути своїми. Я вважаю, що ми давно цього заслужили".

Він також згадав тристороннє спілкування президента Франції Макрона з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та російським лідером Володимиром Путіним. Тоді обговорили низку, питань, зокрема і ситуація на Донбасі, але без президента України.

Тому, за словами Зеленського, Україна має бути рівноправним суб'єктом перемовин, а також частиною ЄС.

"Це як відносини між людьми - не можна постійно зустрічатися, треба переходити до більш серйозних стосунків. І якщо ми одна сім'я, треба укладати законні договори. Може, я консервативний, але я вважаю, що у цих відносинах більш правильно "народжувати дітей". Я маю на увазі спільне майбутнє".

Про Донбас і Крим

Володимир Зеленський наголосив, що Донбас і Крим - це українські території і у них немає майбутнього без України.

"Для мене Крим і Донбас нікуди не йшли, і це - точно наші території. І вони не будуть щасливі без України. Ми це бачимо по тих територіях, де є окупація, - в Абхазії, Придністров'ї тощо. Я не бачив там якогось наукового прориву, крутих підприємств, хмарочосів Гонконгу. Я не бачив там життя. Тому я не бачу там щастя. А коли люди нещасливі, вони їдуть з тієї території".

Отже, це буде "мертва" територія. Це буде гірше, ніж Чорнобиль. Тому що навіть у Чорнобиль приїжджають туристи. А це будуть просто "мертві" регіони, на жаль".

Про Байдена і Трампа

Відповідаючи на запитання, чи буде Джозеф Байден кращим президентом США для України, ніж Дональд Трамп, Зеленський зауважив, що "ми не в "супермаркеті" президентів США".

За його словами. США добре ставляться до України і підтримують її, яким би не був президент США.

"Президент Байден краще знає Україну, тому що він бував в Україні. Він краще розуміє "українське питання", як мені здається. Але судити треба все одно за результатами. А для результату потрібен якийсь час. Коли пройде час, я обов'язково скажу, хто з президентів США кращий для України".

Про Путіна

Зеленський розповів, що хотів поговорити з російським президентом Володимиром Путіним, але розмова не відбулася.

"Я подзвонив - мені не відповіли", - сказав він.

Про Макрона і Норманді

А 16 квітня президент України зустрічається в Парижі з президентом Франції. Він переконаний, що саме від підтримки Емануеля Макрона може залежати доля Нормандського формату.

"Думаю, що штучне дихання може зробити зараз саме пан Макрон. Так, саме зараз. Мені здається, що Нормандський формат був у комі, потім ми змогли зустрітися в кінці 2019 року. І дійсно я побачив, що у цього формату, якщо продовжувати алегорію, б'ється серце, з'явився пульс. Але зараз ми бачимо, що зі здоров'ям формату є проблеми через те, що один орган не хоче працювати".