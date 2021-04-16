Великдень онлайн: чи посилять карантин на травневі свята

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Міністерство охорони здоров'я Україна не планує запроваджувати посилені обмеження на великодні та травневі свята на національному рівні. А от Київ уже готує додаткові заходи на цей час.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що адаптивний карантин в Україні демонструє свою дієвість.

"Ми не казали про нові обмеження. Ми не плануємо змін до нашого адаптивного карантину, де все чітко викладено. Він працює", - сказав міністр журналістам.

Водночас мер Києва Віталій Кличко каже, що Київ вже готує додаткові заходи, щоб запобігти інфекційному вибуху.

"Ці правила розробляє комісія з надзвичайних ситуацій міста. І до Великодня ми їх оприлюднимо", - пообіцяв Кличко, але не уточнив, про які саме обмеження йдеться.

Як святитимуть паску

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, влада не планує закривати храми на Великдень.

"Ми хочемо, щоб хтось був у храмі, але з дотриманням всіх обмежень, а хтось повинен залишитися зовні. Плюс можливий формат Великодня онлайн, який був торік", - сказав Ляшко у коментарі РБК-Україна.

Автор фото, УНІАН

Він уточнив, що для церков "жовтої" і "червоної" зони зараз також діють обмеження щодо кількості вірян у храмі.

Православний Великдень цього року припадає на 2 травня. Наступні вихідні - 7, 8 та 9 травня на більшості території України - поминальні дні або "гробки", коли люди збираються на могилах своїх рідних.

Послаблення карантину в Києві

Послаблення локдауну після 30 квітня залежатиме від заповненості ліжок в лікарнях столиці, заявив на брифінгу Віталій Кличко.

За його словами, усе буде залежати від динаміки захворюваності та від заповненості лікарняних ліжок.

"Поки що говорити про поліпшення ситуації зарано. Ми бачимо, що не змінюється кількість нових випадків ні інфікування, ні госпіталізованих у важкому стані... І, на жаль, збільшується кількість смертей", - додав мер.

Кличко додав, що послаблення карантину після 30 квітня залежатиме від самих киян та їхньої свідомої поведінки.

Чи сповільнив карантин епідемію

Експерт Українського центру охорони здоров'я Павло Ковтонюк каже, що локдаун завжди мав вплив на епідемію. Запровадження "червоної" зони та понад два тижні суворішого карантину обмежили зростання нових випадків хвороби.

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"Кількість людей, які щодня потрапляють до київських лікарень перестала рости, але вона далі висока. Лікарні далі переповнені і ми не бачимо стійкого спаду. Тому рішення мера Києва про продовження обмежувальних заходів цілком логічне", - сказав Павло Ковтонюк в коментарі ВВС News Україна.

Єдине, додає експерт, що їх варто було запровадити раніше, а не тоді, коли в медичній системі вже стався колапс.

У Київській школі економіки погоджуються, що стабілізація захворюваності на COVID-19 відбулася.

"Сповільнення темпів зростання госпіталізацій на попередніх трьох тижнях очікувано перейшло в стабілізацію. Виписки зрівнялися з госпіталізаціями та демонструють тренд на зростання", - йдеться аналізі експертів КШЕ.

Водночас ризик нового росту захворюваності все ще високий.

"Нехтування карантинними обмеженнями, передчасне зняття карантинних обмежень, а також розповсюдження більш заразних варіантів вірусу - британського та південноафриканського - може призвести до відновлення тренду зростання на великій поточній базі інфікованих", - додають фахівці.

На їхню думку, зменшення добової кількості померлих може розпочатися вже з наступного тижня.

В Україні за минулу добу виявили 16 427 нових заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків у Києві, Харківській та Хмельницькій областях.