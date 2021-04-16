Зеленський похвалив розмову Байдена та Путіна і попросив Макрона про НАТО та ЄС

1 година тому

Автор фото, Reuters

Президент Володимир Зеленський підтримав намір президентів США та Росії зустрітися і провести перемовини.

Про це він заявив за результатами зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі.

"Я вважаю, що це правильно, це дуже вчасно і це дуже важливо у будь-якому питанні. Коли є такий діалог, гармати мовчать", - сказав Зеленський.

"Це могло б вирішити деякі питання. Тому що діалог між такими країнами повинен бути. Коли не розмовляють такі великі держави, страждають інші, і ми, повірте, це розуміємо", - додав Зеленський.

Він водночас сказав, що, якщо США та Росія будуть обговорювати Україну без України, це буде "не так предметно".

"Це лише показує, що великим за розміром країнам здається, що все навколо них, але, мені здається, що світ набагато більший", - наголосив Зеленський.

Про що говорив із Макроном

Володимир Зеленський зізнався, що перемовини тет-а-тет з президентом Макроном тривали навіть довше, ніж планувалося.

"Україна - країна потужна, наполеглива, хоче не тільки ставити питання, але й отримувати відповідь, тому зустріч і затягнулася", - пояснив Зеленський.

Зокрема, за його словами, президенти підняли питання перспектив України в ЄС та НАТО.

Автор фото, Reuters

За його словами, Україна підготувала декларацію, яку планує укладати з країнами-членами ЄС, щоб кожна з них підтримала прагнення України стати членом ЄС.

"Скажу чесно, декілька країн вже підписали цю декларацію. Є країни, які знайомляться зараз з цією декларацією. Я розповів деталі цієї декларації і запропонував Франції також підтримати Україну. Думаю, що президент Макрон ознайомиться з цією декларацією і дасть свою відповідь", - розповів Зеленський.

Великі надії на "сигнал" щодо отримання Україною плану дій для набуття членства в НАТО Зеленський покладає на саміт Альянсу, який має відбутися в червні.

Про Донбас

Окремо президенти обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. До них також у режимі відеозв'язку доєдналася канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Як повідомив Зеленський, 19 квітня відбудеться засідання у нормандському форматі на рівні радників. Там мають обговорити новий формат врегулювання конфлікту, а саме - кластери.

"Будуть зроблені німецько-французькою стороною кластери. Зараз (ще і - Ред.) з доповненнями України. Розглядаються (вони - Ред.) також в РФ. Усі чотири країни підготують свої доповнення до цих кластерів, з чим вони згодні, а з чим - ні", - пояснив президент.

Зеленський наголосив, що Україна виконує всі вимоги мінського процесу, але поскаржився, що з грудня 2020 року інша сторона порушує режим припинення вогню.

За його словами, лише у 2021 році вже загинули близько 30 українських військових.

Візит в Париж

Володимир Зеленський з дружиною Оленою прибув до Парижа після обіду. О 14:15 за київським часом він зустрівся з французьким колегою в Єлисейському палаці.

Дві години потому президенти провели відеоконференцію з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Візит пройшов на тлі загострення на Донбасі та стягування російських військ до українських кордонів. Занепокоєність ситуацією вже висловили європейські лідери та президент США.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Олена Зеленська та Бріджит Макрон у Парижі - розмова перших леді

Перед візитом у інтерв'ю французькому виданню Le Figaro Зеленський заявив, що очікує від європейських лідерів більшої підтримки України.

Він додав, що саме Макрон може зробити "штучне дихання" переговорам по Донбасу у Нормандському форматі (Україна, Росія, Німеччина та Франція), які вже давно не проводилися на рівні глав держав.

"Мені здається, що Нормандський формат був у комі, потім ми змогли зустрітися в кінці 2019 року. І дійсно я побачив, що у цього формату, якщо продовжувати алегорію, б'ється серце, з'явився пульс. Але зараз ми бачимо, що зі здоров'ям формату є проблеми через те, що один орган не хоче працювати. Тут потрібна підтримка, насамперед пана Макрона, і тоді, будемо вірити, з'явиться бажання у Росії", - наголосив Зеленський.

Він також закликав "узаконити" стосунки України з ЄС та НАТО, наприклад надати Україні план дій щодо членства в Альянсі.

"Якщо ми одна сім'я, треба укладати законні договори. Може, я консервативний, але я вважаю, що у цих відносинах більш правильно "народжувати дітей". Я маю на увазі спільне майбутнє", - додав Зеленський.