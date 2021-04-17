У Росії затримали українського дипломата. Україна назвала це провокацією
Федеральна служба безпеки РФ затримала українського дипломата, консула генконсульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка.
Про це йдеться в повідомленні ФСБ.
Дипломата затримали 16 квітня. Начебто в цей момент він зустрічався з громадянином Росії, від якого отримував "інформацію закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів та ФСБ Росії".
"Така діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника та має відверто ворожий характер стосовно Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
ФСБ додає, що до дипломата застосують санкції відповідно до норм міжнародного права.
В українському МЗС висловили обурення інцидентом.
"Це чергова провокація на тлі дестабілізаційних дій Росії", - повідомив BBC News Україна речник МЗС Олег Ніколенко.
Він додав, що російські правоохоронці затримали співробітника генерального консульства лише на кілька годин.
"Зараз він перебуває в українській дипустанові. Обставини затримання з'ясовуються", - повідомив Ніколенко.
Найближчим часом українська сторона визначиться, як відреагувати на "вказану провокацію", додав спікер МЗС. Він підкреслив, що відповідь буде "з урахуванням існуючої практики".