У Росії затримали українського дипломата. Україна назвала це провокацією

1 година тому

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Федеральна служба безпеки РФ затримала українського дипломата, консула генконсульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка.

Про це йдеться в повідомленні ФСБ.

Дипломата затримали 16 квітня. Начебто в цей момент він зустрічався з громадянином Росії, від якого отримував "інформацію закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів та ФСБ Росії".

"Така діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника та має відверто ворожий характер стосовно Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

ФСБ додає, що до дипломата застосують санкції відповідно до норм міжнародного права.

В українському МЗС висловили обурення інцидентом.

"Це чергова провокація на тлі дестабілізаційних дій Росії", - повідомив BBC News Україна речник МЗС Олег Ніколенко.

Він додав, що російські правоохоронці затримали співробітника генерального консульства лише на кілька годин.

"Зараз він перебуває в українській дипустанові. Обставини затримання з'ясовуються", - повідомив Ніколенко.

Найближчим часом українська сторона визначиться, як відреагувати на "вказану провокацію", додав спікер МЗС. Він підкреслив, що відповідь буде "з урахуванням існуючої практики".