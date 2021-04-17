Помер політик і письменник Володимир Яворівський

45 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

На 79-му році життя помер письменник та політик Володимир Яворівський.

Про це з посиланням на доньку письменника повідомив у Facebook письменник Василь Шкляр.

"Завершив земний шлях видатний українець Володимир Яворівський, - написав Шкляр. - Донька Леся близько півночі так і написала мені два слова: "Тато пішов". Іншого слова вона не змогла вимовити. Не можу і я. Володю, ти пішов. Я вже не зможу тебе обійняти. З невимовним болем обіймаю твоїх рідних".

Шкляр додав, що письменник випромінював енергію і до останнього дня працював над книгою про Тараса Шевченка.

У соцмережах користувачі висловлюють співчуття рідним та віддають шану письменнику.

Чим відомий Володимир Яворівський

Володимир Яворівський - відомий письменник. На його рахунку кілька збірок оповідань та нарисів, повісті та романи. Останні його романи, які вийшли в 2019 та 2020 роках, були присвячені гетьману Івану Мазепі та княгині Ользі.

У 1984 році отримав Шевченківську премію за повість "Вічні Кортеліси".

Окрім літературної діяльності, Володимир Яворівський вів активне політичне життя з 1980-х років.

Він був одним з засновників Народного руху України та боровся за проголошення незалежності України.

Автор фото, УНІАН

Обирався в Верховну Раду протягом шести скликань - останні два рази від Блоку Юлії Тимошенко.

Очолював Національну спілку письменників України з 2001 по 2011 рік.