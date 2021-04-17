Помер політик і письменник Володимир Яворівський
На 79-му році життя помер письменник та політик Володимир Яворівський.
Про це з посиланням на доньку письменника повідомив у Facebook письменник Василь Шкляр.
"Завершив земний шлях видатний українець Володимир Яворівський, - написав Шкляр. - Донька Леся близько півночі так і написала мені два слова: "Тато пішов". Іншого слова вона не змогла вимовити. Не можу і я. Володю, ти пішов. Я вже не зможу тебе обійняти. З невимовним болем обіймаю твоїх рідних".
Шкляр додав, що письменник випромінював енергію і до останнього дня працював над книгою про Тараса Шевченка.
У соцмережах користувачі висловлюють співчуття рідним та віддають шану письменнику.
Чим відомий Володимир Яворівський
Володимир Яворівський - відомий письменник. На його рахунку кілька збірок оповідань та нарисів, повісті та романи. Останні його романи, які вийшли в 2019 та 2020 роках, були присвячені гетьману Івану Мазепі та княгині Ользі.
У 1984 році отримав Шевченківську премію за повість "Вічні Кортеліси".
Окрім літературної діяльності, Володимир Яворівський вів активне політичне життя з 1980-х років.
Він був одним з засновників Народного руху України та боровся за проголошення незалежності України.
Обирався в Верховну Раду протягом шести скликань - останні два рази від Блоку Юлії Тимошенко.
Очолював Національну спілку письменників України з 2001 по 2011 рік.