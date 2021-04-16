Поліцейський у США застрелив 13-річного. Влада виклала відео

1 година тому

Автор фото, Chicago Police Department

Громадське бюро підзвітності поліції Чикаго оприлюднило відеозапис з натільної камери поліцейського, який застрелив 13-літнього хлопця в темному провулку.

Загиблого підлітка латиноамериканського походження звали Адам Толедо. Як видно на записі, поліцейський кричить Толедо "Кидай на землю!", після чого стріляє йому в груди.

Інцидент стався 29 березня.

На цьому відео не видно, чи є в руках Толедо зброя, але на іншому записі, оприлюдненому згодом, можна побачити, що на землі поряд з місцем, де впав підліток, лежить пістолет.

У Чикаго після публікації відео розпочалися нечисленні протести. Мер міста закликала жителів до спокою.

Що на відео?

Поліцейський, як видно з запису, переслідує Толедо темним провулком між двома будинками. Також видно, що ще одному підозрюваному вдається втекти.

"Поліція! Стій! Зупинись, [нецензурно], негайно! Руки! Руки! Покажи мені свої руки", - кричить поліцейський.

Хлопець зупиняється і підіймає руки. Поліцейський кричить "Кидай на землю!", а потім стріляє.

На записі з розташованої неподалік камери спостереження, наскільки можна розібрати, видно, що хлопець кидає щось у отвір в паркані незадовго до того, як його наздоганяє поліцейський.

Пізніше за парканом знайшли пістолет, як видно зі ще одного запису.

Вистреливши, поліцейський викликає швидку і просить хлопця не непритомніти. Незабаром на місце прибуває підкріплення і медики. Хлопцю намагаються надати першу допомогу.

Під час судового розгляду з'ясувалося, що Толедо перебував в компанії 21-річного чоловіка на ім'я Рубен Роман.

Він незадовго до інциденту вистрілив по автівці, що проїжджала повз. На звуки цих пострілів і відреагувала поліція.

Романа доставили до суду минулої суботи за звинуваченнями в незаконному застосуванні зброї зі створенням загрози життю дитини.

Громадське бюро підзвітності поліції Чикаго оприлюднило відео в четвер разом із записом камери спостереження, рапортами про арешт та аудіозаписами.

Реакція

Незадовго до публікації відео мер Чикаго Лорі Лайтфут провела пресконференцію, на якій заявила, що їй "боляче дивитися" на відеозапис.

"Говорячи просто, ми підвели Адама, - заявила вона. - І ми не можемо дозволити собі підвести ще одного юного мешканця нашого міста".

"Ми живемо в місті, травмованому тривалою історією насильства і зловживань поліції, - підкреслила Лайтфут. - Тому, хоча в нас недостатньо інформації, щоб судити про цю конкретну ситуацію, точно можна зрозуміти, чому так багато наших жителів відчувають такий знайомий прилив обурення і болю".

Автор фото, Reuters

Заяву зробила і родина вбитого хлопця.

"Ми дізналися зі ЗМІ, що сьогодні плануються подальші протести, і хоча нам невідомо, де саме і коли вони проходитимуть, ми молимося за те, щоб заради нашого міста, акції пройшли мирно - щоб віддати шану пам'яті Адама і конструктивно працювати над наближенням реформ", - йдеться в заяві.

На пресконференції в четвер адвокат Адіна Ортіз, яка представляє інтереси родичів, заявила, що в Толедо не було зброї в момент пострілу. Але з повною впевненістю заявити, що він не був озброєний, вона теж не може, пише Chicago Tribune.

34-річний поліцейський, який вистрілив у Толедо, офіційно ні в чому не звинувачується. Його тимчасово відсторонили від службових обов'язків до завершення перевірки, яка має встановити, якою мірою він слідував порядку застосування вогнепальної зброї.

Джерела газети Chicago Tribune кажуть, що раніше на цього поліцейського скарг не надходило, і додають, що йдеться про ветерана збройних сил, який влаштувався в поліцію у 2015 році.

За підрахунками газети Washington Post, цього року американські поліцейські вбили 265 людей.