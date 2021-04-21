"Все як у Кіплінга" - Путін про Захід

1 година тому

Росія готова давати "асиметричну, швидку і жорстку" відповідь тим, хто перетне червону лінію у відносинах з нею, каже президент Володимир Путін.

Де саме проходить цю лінія, Росія визначатиме сама, сказав він, виступаючи з посланням перед Федеральними зборами РФ у Москві.

При цьому Путін не сказав нічого про загострення відносин з Україною і накопичення російської військової сили поблизу кордону.