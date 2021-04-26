"Земля кочівників" зібрала врожай "Оскарів". Що про фільм думають справжні кочівники

1 година тому

Фільм "Земля кочівників" отримав "Оскара" як найкращий фільм, а режисерку Хлою Чжао нагородили золотою статуеткою за найкращу режисуру.

Виконавиця головної ролі Френсіс Макдорманд теж отримала премію за найкращу жіночу роль. Тож "Земля кочівників", яка зібрала головні нагороди кіноакадемії, стала тріумфатором "Оскарів"-2021.

Кіно розповідає про життя сучасних кочівників у США: людей переважно середнього і літнього віку, які мандрують своєю країною автофургонами, влаштовуючись на тимчасові підробітки то тут, то там.

Більшість із них мають за плечами скрутні особисті історії, але відчаю і зневіри у фільмі менше, ніж можна було б очікувати.

Майже всі ролі у фільмі виконали непрофесійні актори.