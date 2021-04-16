У США створили "найбілішу" фарбу на планеті. Вона відбиває 98% світла

51 хвилин(и) тому

Автор фото, Purdue

Американські дослідники розробили фарбу, яка є значно "білішою за будь-яку білу фарбу".

Дослідження, проведені працівниками Університету Перд'ю, показали, що вона відбиває понад 98% сонячного світла.

Така її особливість, кажуть вчені, може допомогти заощаджувати електроенергію, а отже - і боротися зі змінами клімату.

Фарбування дахів у білий колір - це енергоощадний метод, який вже застосовують у багатьох містах світу.

За словами професора Сюліня Руаня, наявні білі фарби віддзеркалюють лише від 80 до 90 відсотків світла.

"Кожен відсоток віддзеркалюючої здатності означає більше відбиття сонячного тепла - 10 ват на квадратний метр", - пояснює він.

"Отже, якби ви використовували нашу фарбу для даху площею близько 93 квадратних метрів, то, за нашими оцінками, ви могли б отримати віддзеркалення потужністю в 10 кіловат. Це більше, ніж у кондиціонерів, які використовують у більшості будинків".

Автор фото, Surrey NanoSystems Підпис до фото, Фарба Vantablack, відома як "найчорніша" у світі, навпаки, поглинає майже все світло

Так звані "холодні" білі дахи вважаються простим рішенням для боротьби зі змінами клімату.

У Нью-Йорку білою фарбою нещодавно вкрили понад 10 мільйонів квадратних футів дахів. Штат Каліфорнія також оновив власні будівельні норми, аби просувати ідею "холодних" дахів.

Переваги такого підходу все ще вивчають, але дослідження демонструють, що він справді знижує споживання електроенергії і температуру довкілля.

Усе це також дає перевагу в скороченні кількості води, яка йде на зрошення.

Нова фарба містить сполуку під назвою сульфат барію, яка також використовується для виготовлення фотопаперу і косметики.

"Ми використовували дуже високу концентрацію складових частинок. І ми використовували багато різних розмірів частинок, тому що сонячні промені мають різний колір на різній довжині хвилі", - розповідає професор Руань.

За його словами, те наскільки кожна частинка розсіює світло, залежить від її розміру, "тому вчені навмисно використовували частинки різних розмірів для розсіювання кожної хвилі",

Наразі дослідники співпрацюють з компанією, яка зможе виготовляти і продавати "найбілішу" фарбу. За вартістю вона має бути співставна з іншими білими фарбами, що представлені на ринку.

"Я вже отримав запит від музею, який хоче розмістити нашу "найбілішу" фарбу поряд з іншою - "найчорнішою", - каже професор.

"Найчорніша" фарба про яку йдеться, називається Vantablack. Її створили ще у 2014 році.

Вона, на відміну від "найбілішої", навпаки, поглинає майже все світло.