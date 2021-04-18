Авто з пробігом з Німеччини та автоблог українською. Як це працює?
Українці купують набагато більше вживаних автомобілів, ніж нових.
У 2020 році в Україні було зареєстровано 353,4 тис. вживаних та 85,5 тис. нових легкових авто. Цього року тенденція зберігається.
Автомобілі купують у країнах Європи, США, Південній Кореї.
Українці часто звертаються до посередників, які допомагають знайти, перевірити й доставити автомобіль в Україну.
Харків'янин Іван Рибка займається саме таким бізнесом. Щоб надати справі поштовху, він запустив автоблог.
Спочатку відео на його каналі в YouTube виходили російською. Але з 2019 року Іван вирішив перейти на українську і вважає цей хід дуже успішним.
Зараз на канал автоблогера підписалося понад 80 тисяч користувачів.
Іван Рибка поділився досвідом переходу на українську, а також розповів про те, як змінився ринок вживаних авто з Німеччини в часи карантинних обмежень.