Обережно, химера. Вчені виростили людські клітини в ембріоні макаки

52 хвилин(и) тому

Автор фото, Weizhi Ji/Kunming Univ of Science and Technology Підпис до фото, Дослідники знищили ембріон-химеру з клітин людини і макаки на 20-й день, але відновили дискусію про юридичний статус того, що могло б вирости з такого ембріону.

Вчені пересадили людські клітини в ембріони макак і вирощували їх у лабораторії упродовж 20 днів.

За словами дослідників, цей експеримент допоможе вирішити проблему гострої нестачі органів для трансплантації, а також більше зрозуміти про ранній розвиток людини, прогресування хвороб і старіння.

Вченими керував професор Хуан Карлос Іспісуа Бельмонте з Інституту Солка в США, який у 2017 році допоміг створити перший гібрид людини і свині.

В ході експерименту людські стовбурові клітини, здатні розвиватися в будь-які людські тканини, вводили ембріонам макак.

Раніше подібні ембріони змішаного виду, або химери, були отримані за допомогою ембріонів овець та свиней.

Дослідження, проведене американсько-китайською групою вчених, спровокувало чергову дискусію щодо етичності подібних експериментів.

Професор Бельмонте, своєю чергою, каже, що дослідження, опубліковане в журналі Cell, повністю відповідає нинішнім етичним та правовим нормам.

"Використання химер допоможе у проведенні медико-біологічних досліджень не лише на найбільш ранній стадії життя, але й на найбільш пізній. Зрештою ми проводимо ці дослідження для того, щоб зрозуміти і покращити здоров'я людини", - переконує Бельмонте.

Але низка вчених занепокоєні цими дослідженнями. Доктор Анна Смайдор, викладач і дослідниця медико-біологічної етики, звертає увагу на те, що хоча в цьому випадку ембріони знищили через 20 днів, інші вчені могли б продовжити вирощувати химеру і невідомо, до чого це може призвести.

Вона та інші вчені закликають до публічного обговорення наслідків створення людино-тваринних химер.

"Вчені, які стоять за цим дослідженням, заявляють, що ці химерні ембріони відкривають нові можливості, тому що ми можемо проводити певні типи експериментів на людях. Але як відповісти на запитання, чи є ці химерні ембріони людьми?", - запитує Анна Смайдор.

Професор Джуліан Савулеску, директор Оксфордського центру практичної етики Уехіро і співдиректор Центру етики і гуманітарних наук Оксфордського університету, згоден, що дослідження "відкриває скриньку Пандори для химер, які не є людьми".

"Цього разу ембріони були знищені на 20-й день розвитку. Але вирощування химер як джерела органів для людей - це лише питання часу", - каже Савулеску.

Продовжувати ці дослідження необхідно, але критично важливо обговорити їх наслідки в публічному полі та визначити етичний та юридичний статус химер, що містять людські та тваринні клітини, кажуть вчені.