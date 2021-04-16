Зеленський у Парижі, загострення на Донбасі і вбивства у США. Теленовини ВВС

12 хвилин(и) тому

У випуску 16 квітня:

Володимир Зеленський у Парижі говорив і з президентом Макроном, і з канцлеркою Меркель - по відеозв'язку. Занепокоєні ситуацією на Донбасі і стягуванням російської техніки до кордонів України.

Ситуація на передовій. Скільки часу потрібно снайперам сепаратистів для вистрілу і чому українські військові остерігаються дронів.

Серія убивств неозброєних людей американськими поліцейськими збурила громадськість.

І чому первоцвіти потерпають від любителів викласти фото в соцмережі.

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