Зеленський у Парижі, загострення на Донбасі і вбивства у США. Теленовини ВВС
У випуску 16 квітня:
- Володимир Зеленський у Парижі говорив і з президентом Макроном, і з канцлеркою Меркель - по відеозв'язку. Занепокоєні ситуацією на Донбасі і стягуванням російської техніки до кордонів України.
- Ситуація на передовій. Скільки часу потрібно снайперам сепаратистів для вистрілу і чому українські військові остерігаються дронів.
- Серія убивств неозброєних людей американськими поліцейськими збурила громадськість.
- І чому первоцвіти потерпають від любителів викласти фото в соцмережі.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал!