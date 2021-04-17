НАСА обрала ракету Ілона Маска для відправки американців на Місяць

1 година тому

Автор фото, NASA Підпис до фото, Розробники ракети взяли за основу дизайн космічного судна SpaceX Starship

Американський винахідник і мільярдер Ілон Маск виграв контракт на створення космічного судна для доставки астронавтів на Місяць.

В американській космічній агенції кажуть, що політ може відбутись вже у 2024 році. НАСА заплатить Маску 3 млрд доларів за підготовку ракети до повернення американців на Місяць - вперше з 1972 року. Американські астронавти - єдині в історії, хто побував на Місяці.

Автор фото, NASA Підпис до фото, Художня ілюстрація. НАСА хоче повернутися на Місяць вже в цьому десятилітті, але цього разу планує там залишитися

Маск обійшов у фіналі конкурсу Джеффа Безоса з його компанією Blue Origin та компанію Dynetics.

Компанія Ілона Маска SpaceX давно працює над двома версіями корабля Starship для польотів і на Марс, і на Місяць. Прототип зараз проходить випробування на полігоні в містечку Бока-Чика на півдні Техасу.

Грандіозний проєкт Маска для польотів на Марс і на Місяць покликаний відкрити нову сторінку в історії космічних польотів. Starship - це багаторазова транспортна система, виводити судно у космос буде найбільша в історії ракета-носій Super Heavy, оснащена 28 двигунами Raptor, що працюють на метані.

"Вперше за 50 років нога людини ступить на поверхню Місяця. Це знаменна подія в історії освоєння космосу", - сказала директорка місячної програми НАСА.

Автор фото, NASA Підпис до фото, Так Місяць виглядає з борту Міжнародної космічної станції

SpaceX разом з НАСА продовжать випробування багаторазового судна Starship - перший політ буде безпілотним, другий - з астронавтами.

Минулого року SpaceX здійснила перший в історії приватний пілотований запуск в космос, космічний корабель Dragon відправив на МКС двох американських астронавтів.