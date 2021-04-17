Куба без Кастро: Рауль йде на спочинок

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Автор фото, EPA Підпис до фото, Рауль Кастро оголосив про відставку на відкритті VIII з'їзду партії в Гавані

Шість десятиліть Куба асоціювалася з іменами братів Кастро - спочатку Фіделя, а потім Рауля. Що зміниться тепер?

89-річний Рауль Кастро, молодший брат революціонера Фіделя Кастро, разом з яким вони керували Кубою більш як 60 років, на відкритті VIII з'їзду Комуністичної партії Куби в п'ятницю оголосив, що складає з себе повноваження першого секретаря партії.

"Він із задоволенням передає керівництво країною групі підготовлених лідерів, загартованих десятирічним досвідом, відданих етиці революції, пов'язаних з історією та культурою нації, сповнених пристрасті й антиімперіалістичного духу", - йдеться у повідомленні партійної газети Granma.

Ні для кого на Кубі це не стало несподіванкою - про прийдешні зміни оголосили ще кілька років тому. Але вперше з 1959 року біля керма стоятиме не Кастро.

Рауль Кастро довгий час залишався в тіні старшого брата. Він народився 3 червня 1931 року в родині плантатора, закінчив єзуїтський коледж у Гавані, потім здобув економічну освіту в столичному університеті, познайомився з комуністичними ідеями, вступивши до марксистського гуртка.

У 1953 році він разом зі старшим братом та групою однодумців взяв участь у невдалому штурмі казарм Монкада (це була спроба здійснити державний переворот), був засуджений до 13 років в'язниці. Через два роки режим Батісти амністував його, і Рауль поїхав у вигнання до Мексики. Саме там він познайомився з іншим професійним революціонером - аргентинцем Ернесто Че Геварою.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Рауль Кастро і Че Гевара познайомилися в Мексиці

У 1956 році Рауль разом з братом і групою революціонерів таємно повернулися на Кубу на яхті "Гранма" і продовжили збройну боротьбу з режимом Батисти у горах Сьєрра-Маестра.

Ця боротьба в 1959 році закінчилася перемогою, Батиста втік з Куби, а революціонери почали будувати соціалізм.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Рауль Кастро, Ернесто Че Гевара та інші у перший рік кубинської революції

У 2011 році Рауля Кастро обрали першим секретарем ЦК Комуністичної партії Куби, у 2016 році його переобрали на другий термін. 25 листопада 2016 року Фідель Кастро помер.

Ще на з'їзді 2016 року Рауль оголосив, що це буде останній з'їзд під керівництвом "історичного покоління", що воювало в горах Сьєрра-Маестра з військами Батисти та перемогло під час революції 1959 року.

У 2018 році Рауль Кастро залишив посади голови ради міністрів та держради. Його змінив президент Мігель Діас-Канель.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ернесто Че Гевара, Рауль Кастро і його дружина в 1964 році

Голосування щодо кандидатури першого секретаря компартії відбудеться в кінці з'їзду, який триватиме чотири дні.

Очікують, що партію очолить чинний президент країни Мігель Діас-Канель.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Фідель Кастро і його брат Рауль на параді в Гавані у грудні 1996 року

89-річний ветеран кубинської політики йде на спочинок у нелегкий для країни час. Куба опинилася перед викликом серйозної економічної кризи. Система центрального планування не справляється з забезпеченням населення.

Відносини з США, які почали налагоджуватися при президенті Обамі, зіпсувалися з приходом до влади Дональда Трампа, а для адміністрації Джо Байдена Куба не є пріоритетом зовнішньої політики. А американське економічне ембарго продовжує діяти.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Барак Обама поруч з Раулем Кастро під час бейсбольного матчу на стадіоні в Гавані в березні 2016 року

Ситуація змусила владу в Гавані прискорити економічні реформи, доларизація економіки призвела до інфляції. Це підриває позиції партійних ідеологів, які завжди робили ставку на те, що свобода краща за багатство.

Після того, як Рауль Кастро перехопив кермо влади у брата Фіделя, він змушений був провести реформи. Завдяки інтернету країна частково відкрилася для зовнішнього світу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Фідель Кастро офіційно передав кермо влади брату в 2011 році

Кубинці все частіше почали критикувати владу в соцмережах, а недержавні ЗМІ, що вийшли в інтернет, - кидати виклик партійній монополії на інформацію.

І хоча до відкритих протестів в країні ще не доходило, багато експертів вважають, що це питання часу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мігеля Діаса-Канеля вважають протеже Рауля Кастро

Що стосується Мігеля Діаса-Канеля, то, як відзначають експерти, він порівняно молодий (60 років). І дуже обережний - постійно наголошує на необхідності спадкоємності у політиці під час перехідного періоду.

З'їзд, на якому Кастро оголосив про свою відставку, він назвав "з'їздом наступництва".

"Він завжди вправно маневрував у важкі часи, але тепер ставки вищі, йому доведеться брати кермо влади у свої руки", - сказав про нинішнього президента і, як очікують, майбутнього лідера партії один з бізнесменів-емігрантів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кастро під час збирання цукрової тростини в 1970 році

Втім, як очікують, Рауль Кастро навіть на спочинку ще зіграє свою роль у політиці.

"Доки я живий, я завжди однією ногою залишатимусь в стремені та буду готовий захистити Батьківщину, революцію і соціалізм", - заявив він.