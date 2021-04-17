"Тренуватися до самої смерті". Батько змусив доньку підписати договір, що вона не розтовстіє

1 година тому

Автор фото, Thames Valley Police

Одержимий фітнесом батько змусив доньку підписати довічний контракт з обіцянкою "ніколи не гладшати". Його засудили до 2,5 років ув'язнення.

56-річний британець Рашид Хадла впродовж багатьох років жорстоко бив та маніпулював своїми трьома дітьми.

Його визнали винним у нападі та жорстокому поводженні з дітьми - тепер уже дорослими.

Як повідомила королівська прокуратура, Хадла - одержимий фітнесом і дієтами.

Він змусив свою доньку підписати документ, в якому зазначено, що вона "багато займатиметься спортом" і "ніколи не погладшає - аж до самої смерті".

Прокурор Алекс Кріклер повідомив суду, що Хадла також кинув стілець у дев'ятирічну дівчинку, внаслідок чого на її вусі утворився келоїд, який потребував "численних операцій і лікування".

"Вона описує, як батько змусив її почуватися нікчемною і дурною, - додав прокурор. - Через це у неї з'явився невроз і розлади травлення".

"Загублене дитинство"

Усі троє дітей регулярно зазнавали фізичного насильства. За найменший непослух було покарання: стусани, удари ложками і навіть стільцями.

Рашид також вказував, що дітям їсти, носити, дивитися, читати і з ким спілкуватися.

У висловах батько жертв теж не стримувався. Постійно називав своїх нащадків тупими і бездарними.

Про поведінку Хадли стало відомо в 2019 році, коли його син-підліток повідомив поліції, що батько мало не задушив його і вдарив кулаком під час нападу.

Старший син також дав свідчення. Він заявив, що внаслідок насильства, яке почалося, коли йому було п'ять років, у нього з'явилися "тривалі проблеми з психічним здоров'ям".

Він описав батька як розумну людину, яка "прораховує кожен свій крок".

За його словами, насильство в родині призвело до того, що над ним знущалися в школі, але це "було майже приємно у порівнянні з тим життям, яке я залишив удома".

Хадлу визнали винним у нападі з тілесними ушкодженнями і жорстокому поводженні з дітьми.

Він повністю заперечує свою провину.

Оголошуючи вирок, суддя Кірсті Реал сказала, що через багаторічну жорсткість підсудний "фактично зіпсував своїм дітям дитинство".

"Ви поводились, як бандит, і не хочете визнавати це", - заявила суддя.