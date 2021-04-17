Королева Єлизавета II показала своє улюблене фото з принцом Філіпом

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Королева Британії Єлизавета II напередодні похорону свого чоловіка герцога Единбурзького, з яким вона прожила 73 роки, поділилася однією зі своїх найулюбленіших фотографій з ним.

На фото королівське подружжя відпочиває на траві в Абердінширі в Шотландії.

Фото зробила графиня Вессекська Софі в 2003 році. Герцог відкинувся назад, спершись на лікоть та поклавши капелюха на коліно. Королева сидить поряд. Обоє щасливо усміхаються.

Автор фото, COUNTESS OF WESSEX VIA PRESS ASSOCIATION

Того літа подружжя, як і завжди, відпочивало в приватній королівській садибі Балморал. Фото зроблено неподалік - в Койлс-де-Мьюік

Похорон герцога Единбурзького відбудеться в Віндзорському замку в суботу 17 квітня о 15:00 за британським часом (17:00 за Києвом).