Королева Єлизавета II показала своє улюблене фото з принцом Філіпом
Королева Британії Єлизавета II напередодні похорону свого чоловіка герцога Единбурзького, з яким вона прожила 73 роки, поділилася однією зі своїх найулюбленіших фотографій з ним.
На фото королівське подружжя відпочиває на траві в Абердінширі в Шотландії.
Фото зробила графиня Вессекська Софі в 2003 році. Герцог відкинувся назад, спершись на лікоть та поклавши капелюха на коліно. Королева сидить поряд. Обоє щасливо усміхаються.
Того літа подружжя, як і завжди, відпочивало в приватній королівській садибі Балморал. Фото зроблено неподалік - в Койлс-де-Мьюік
Похорон герцога Единбурзького відбудеться в Віндзорському замку в суботу 17 квітня о 15:00 за британським часом (17:00 за Києвом).