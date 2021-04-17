Росія висилає українського дипломата, якого затримало ФСБ

47 хвилин(и) тому

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Росія рекомендує консулу генконсульства України в Санкт-Петербурзі Олександру Сосонюку покинути територію РФ до 22 квітня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Росії.

Сосонюка 16 квітня затримала ФСБ Росії, коли він начебто отримував секретну інформацію від громадянина Росії. За кілька годин його відпустили.

У суботу, 17 квітня, через інцидент МЗС РФ викликало тимчасового повіреного у справах України в РФ Василя Покотила.

"З російського боку було вказано на недопустимість такої діяльності, як несумісної зі статусом консульського співробітника та шкідливої для інтересів безпеки Російської Федерації. Було оголошено про небажаність його перебування на території Росії і рекомендовано покинути її межі протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня", - йдеться в повідомленні.

Україна вже назвала інцидент з затриманням черговою провокацією.

За словами заступника міністра закордонних справ України Євгена Єніна, Україна визначить симетричну відповідь на дії Росії.

"Це ніщо інше як груба провокація, грубе порушення всіх норм Віденської конвенції. Наш дипломат абсолютно не міг жодним чином бути затриманим. Навіть більше, він не мав жодного відношення до дій, які йому інкримінують російські чиновники", - заявив Єнін в ефірі телеканалу "Україна24".