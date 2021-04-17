Померла Гелен МакКрорі - зірка "Гаррі Поттера" і "Гострих картузів"

16 хвилин(и) тому

Померла британська акторка Гелен МакКрорі, що зіграла у фільмах про Гаррі Поттера та в серіалі "Гострі картузи". Їй було 52 роки.

Це підтвердив її чоловік, актор Деміен Льюїс, відомий за серіалами "Батьківщина" та "Мільярди".

"З розбитим серцем повідомляю, що після героїчної боротьби з раком прекрасна і сильна жінка Гелен МакКрорі померла вдома, - написав він у Twitter. - Вона спалахнула так яскраво. Лети на небеса, люба, і дякую тобі".

Свої співчуття висловила письменниця Джоан Роулінг, авторка серії книг про Гаррі Поттера.

"Я спустошена, дізнавшись про смерть Гелен МакКрорі, видатної акторки та чудової жінки, яка залишила нас надто рано", - написала письменниця у Twitter.

Підпис до фото, У серіалі "Гострі дашки"

Окрім зйомок у кіно і серіалах, МакКрорі грала в театрі. Вона отримала широку популярність як акторка класичних постановок, особливо за п'єсами Чехова і Шекспіра.

Художній керівник Королівського національного театру в Лондоні Руфус Норріс назвав її "однією з найвидатніших акторок свого покоління".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, МакКрорі та Льюїс одружилися у 2007 році

Гелен МакКрорі та Деміен Льюїс одружилися в 2007 році, у них двоє дітей.

Минулого року подружжя зібрало понад 1 млн британських фунтів, щоб забезпечити працівників охорони здоров'я, що борються з пандемією, їжею з ресторанів.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Гелен виконала роль Нарциси Малфой (матері Драко Мелфоя) у трьох заключних частинах "Гаррі Поттера"

Глядачі також знають її по стрічці "Королева", в якій вона виконала роль дружини прем'єр-міністра Тоні Блера.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, У ролі Чері Блер у фільмі 2006 року "Королева"