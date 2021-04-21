Зеленський покликав Путіна "в будь-яку точку" Донбасу

4 годин(и) тому

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Президент Володимир Зеленський закликав Росію припинити ескалацію і запросив президента РФ Володимира Путіна зустрітися на Донбасі.

Про це він заявив ввечері 20 квітня у зверненні, присвяченому ситуації на Донбасі.

За його словами, 19 квітня під час зустрічі радників країн нормандської четвірки (Україна, Росія, Франція та Німеччина), де йшлося про повне припинення вогню на Донбасі, Росія відмовилася підтримати спільну заяву.

Натомість прозвучала пропозиція зустрітися на лінії розмежування, щоб "максимально повно побачити та зрозуміти" ситуацію.

"А що мені розуміти? Я кожен місяць там буваю. Пане Путін! Я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна", - заявив Зеленський.

Він повідомив, що біля українських кордонів "сконцентровано чималу кількість російських військ".

"Офіційно Росія називає це навчанням. Неофіційно весь світ називає такі речі шантажем, - каже Зеленський. - Адже Російська Федерація постійно повторює, що вона прагне миру, але водночас створює всі передумови для ескалації".

Він додав, що Україна не хоче війни, але готова себе захищати.

Також він подякував за підтримку міжнародним партнерам і закликав Росію припинити ескалацію.

Зокрема, процитував старі слова Путіна, що "якщо бійка неуникна, треба бити першим".

"Сьогодні кожен лідер повинен розуміти, що бійка не неуникна, коли йдеться не про підворіття та хуліганів, а про реальну війну та мільйони людських життів. І що, на відміну від бійки, у війні програють всі сторони, і що не можна захистити когось, нападаючи, і не можна когось звільнити, захопивши. І неможливо привезти мир в танку", - заявив Зеленський.

Звернення Зеленського прозвучало напередодні звернення Володимира Путіна до Ради Федерації РФ, у якому, як очікуються, можуть прозвучати важливі меседжі щодо подальших дій Росії щодо України.