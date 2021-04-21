Справа Джорджа Флойда. Поліцейського Дерека Шовіна визнали винним у вбивстві

46 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Суд присяжних у США визнав колишнього поліцейського винним у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда у Міннеаполісі минулого року.

Йдеться про інцидент в травні 2020-го, коли 45-річний Дерек Шовін протягом дев'яти хвилин притискав коліном шию Флойда під час його арешту, після чого чоловік помер.

Ці кадри облетіли світ та спричинили протести проти расизму та надмірного застосування сили з боку поліції у всьому світі. А останні слова Флойда - "Я не можу дихати" - стали гаслом цих протестів.

Шовіна визнали винним за трьома звинуваченнями: у вбивстві другого та третього ступеня, а також у ненавмисному вбивстві.

Колишнього поліцейського вже взяли під варту, до цього він був звільнений під заставу. Остаточний вирок стане відомий за два місяці, Шовін може провести в ув'язненні десятиліття.

12-м присяжним знадобилося менше доби, щоб винести свій вердикт.

Під будівлею суду, де зібралися кілька сотень людей, вирок зустріли схваленням.

Автор фото, Reuters

Адвокат сім'ї Флойд Бен Крамп заявив, що це ознаменувало "переломний момент в історії" для США.

Президент Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс зателефонували родині Флойд одразу після винесення вироку.

Байден зазначив, що "принаймні зараз є певна справедливість".

"Ми зробимо набагато більше. Це буде перший крок у боротьбі з справжнім системним расизмом", - сказав президент.

У виступі на національному телебаченні незабаром після цього Байден додав: "Системний расизм - це пляма на душі всієї нації".

Федерація поліції в Міннеаполісі - неприбуткова організація, що представляє поліцію - подякувала присяжним за їхню "віддану роботу", що зіткнулася з "величезним тягарем".

"Ми також хочемо звернутися до громади і висловити глибоке розкаяння за їхній біль, який ми також відчуваємо щодня. У цій справі немає переможців, і ми поважаємо рішення присяжних", - йдеться в заяві федерації.

Очікується, що Шовін буде оскаржувати вирок. Його захист, зокрема, може посилатися на величезну публічність його справи, яка могла вплинути на думку присяжних.