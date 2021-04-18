Спецслужби Росії та Білорусі стверджують, що запобігли перевороту проти Лукашенка

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Про переворот, який нібито планували проти нього, Лукашенко розповів наприкінці суботника

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії і Комітет державної безпеки (КДБ) Білорусі заявили про запобігання військовому перевороту в Білорусі і замаху на Олександра Лукашенка. Сам він заявив, що змовники планували вбити і його синів.

У Москві в зв'язку з цим затримали двох білоруських опозиціонерів: політолога, колишнього речника Лукашенка Олександра Федуту і адвоката Юрася Зенковича. Спецоперацію провели після звернення Лукашенка до Путіна.

Про спільну операцію російської ФСБ і білоруського КДБ в суботу, 17 квітня, повідомив центр громадських зв'язків ФСБ. Паралельно Лукашенко оголосив, що на нього і його синів готувався замах, а в країні планували військовий переворот.

Переворот нібито планували на 9 травня, коли Білорусь і Росія відзначають День перемоги, заявили в ФСБ.

Лукашенко звинувачує американців

Лукашенко про запобігання перевороту заявив журналістам під час суботника. Кадри звідти першим опублікував телеграм-канал "Пул первого". Спочатку з'явилися відеозаписи того, як Лукашенко саджає дерево, потім - запис його слів про переворот.

Зокрема, керівник Білорусі заявив, що змовники нібито хотіли викрасти його синів.

"У планах захоплення дитини однієї, другої, як вийде. "Посадимо в льох". До речі, в Гомельській області льох підготували. Ми затримали групу, вони провели, показали, як це все планували", - сказав Лукашенко.

За його словами, влада країни "виявила роботу очевидно іноземних спецслужб" - "швидше за все, Центрального розвідувального управління, ФБР".

"Не знаю, хто там з американців працював, - додав Лукашенко. - Ми виявили їх бажання з'явитися в Мінську і вже зайнятися організацією замаху на президента і дітей".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Олександр Федута (на фото у 2010 році) був речником Лукашенка на початку його правління, а потім перейшов в опозицію

У заяві ФСБ Федуту і Зенковича назвали "ідеологами білоруської радикальної опозиції".

Спецслужба стверджує, що вони збиралися здійснити в Білорусі військовий переворот "за відпрацьованим сценарієм кольорових революцій" із залученням "місцевих та українських націоналістів" і "фізичне усунення президента Лукашенка".

ФСБ вважає, що для підготовки перевороту Федута і Зенкович вирішили організувати конспіративну зустріч з "опозиційно налаштованими" білоруськими генералами в Москві і що перед нею Зенкович нібито провів "консультації" в США і Польщі.

На самій зустрічі, яка, за версією ФСБ, відбулася в "окремому кабінеті" одного з московських ресторанів, Федута і Зенкович нібито розповіли генералам про плани "фізичного усунення практично всієї верхівки керівництва республіки".

"Вони докладно виклали план військового перевороту, який, зокрема, містить захоплення радіо- і телецентрів для трансляції їх звернення до народу, блокування в столиці республіки лояльних чинній владі підрозділів внутрішніх військ та ОМОНу, - стверджують в ФСБ. - Готувалося повне відключення енергосистеми Білорусі для ускладнення дій силових та правоохоронних структур".

За інформацією силовиків, за планом "активну фазу" перевороту мали почати "партизани", що перебувають на якихось "прихованих базах". У чому має полягати роль згаданих в релізі "українських націоналістів", в ФСБ не розповіли.

Після захоплення влади змовники збиралися скасувати посаду президента і покласти керівництво країною на "Комітет національного примирення". "При цьому Зенкович планував стати "куратором" парламенту країни і правової системи, а Федута бажав займатися політичною реформою і ідеологічною роботою", - заявляють в ФСБ.

За твердженням спецслужб, здійснити військовий переворот планували 9 травня, коли в Мінську має відбутися парад на честь Дня Перемоги.

Опозиціонерів Федуту та Зенковича затримали російські силовики після "документування зустрічі". Потім їх передали Білорусі.

Відеозапис затримання, а також "зустрічі заколотників", показали в ефірі білоруського каналу "ОНТ". У сюжеті стверджується, що план перевороту мав кодову назву "Тиша".

На відеозаписі показані обличчя двох учасників розмови - один з них каже, що "завдання номер один у нас... усунути найголовнішого". "Як мінімум 30 людей в Мінську мають бути інтерновані в першу годину", - каже інший.

У Білорусі щодо затриманих відкрили справу за статтею "змова чи інші дії, вчинені з метою захоплення державної влади".

Покарання за першою частиною статті, яка передбачає, що мова йде тільки про змову для захоплення влади, передбачає від восьми до 12 років позбавлення волі. Смертна кара за цією статтею загрожує за безпосередню спробу перевороту, яка призвела до загибелі людей.

Версія Лукашенка

За версією Лукашенка, змовників затримали в Росії, тому що ті вирішили не їхати безпосередньо до Мінська після повернення з США. "Вони побоялися сюди їхати після того, як ми затримали кілька груп, які сюди зброю привезли, вже в схрони заховали. Вони поїхали в Москву", - сказав він.

Лукашенко розповів, що, отримавши інформацію про підготовку перевороту, звернувся до Путіна. "Я попросив президента Росії, і [голова КДБ Білорусі Іван] Тертель - свого колегу Олександра Бортнікова, ФСБ. І ми їх там взяли", - заявив він.

Керівник Білорусі уточнив, що в Росію також виїхала білоруська "група захоплення" в складі 11-12 людей. Лукашенко подякував Путіну, який нібито порушив питання про підготовку перевороту під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом - під час цього дзвінка американський лідер запропонував президенту Росії зустрітися.

"Мене дивує інше: чому американці себе так поводять. Адже поставити задачу усунути президента, запам'ятайте, не може ніхто, крім вищого політичного керівництва. Тільки вони, ніякі спецслужби, - сказав Лукашенко. - Коли Путін розмовляв з Байденом, він йому поставив це питання. Булькання - і жодної відповіді! Володимир Володимирович мені подзвонив, про це сказав…»

Сам керівник Білорусі вважає, що в країні хотіли організувати "спочатку заколот", а після цього - "повзучий переворот". Лукашенко припустив, що головна мета бунтівників - "знести" його.

"Моя задача зробити так: якщо знесуть, щоб у них нічого не вийшло. Це головна моя задача", - сказав Лукашенко. Він пообіцяв найближчим часом озвучити "одне з принципових рішень за чверть століття".

Лукашенко не уточнив, в чому суть рішення, але дав зрозуміти, що воно дозволить зберегти чинний політичний лад, навіть якщо його самого не буде. Юридично оформити це рішення він пообіцяв найближчим часом - швидше за все, у вигляді декрету.

"Не дай Бог, вони зачеплять моїх дітей, які взагалі не причетні до цього. Не дай Бог, не тільки моїх, але й ваших, це буде страшна різанина. Розумієте, я терпів, все чекав, червоні лінії малював для себе, відсував. А зараз ми їх будемо мочити так, що їм мало не здаватиметься", - резюмував Лукашенко.

Хто такі Федута та Зенкович

Федута - відомий в Білорусі політолог, колишній речник Олександра Лукашенка і автор його політичної біографії. Він працював у передвиборчому штабі Лукашенка на виборах 1994 року і після перемоги на них очолював управління інформації адміністрації президента республіки. У 1995 році звільнився і пізніше перейшов в опозицію.

На виборах президента у 2010 році Федута працював на опозиційного кандидата Володимира Некляєва. Пізніше його заарештували співробітники КДБ і засудили на два роки умовно у справі щодо протестів проти результатів виборів в Мінську. Amnesty International тоді назвала Федуту в'язнем совісті.

В інтерв'ю виданню "Фонтанка" торік Федута називав "клінічним фактом" тезу про те, що Лукашенко не має підтримки більшості народу. На його думку, на місці керівника Білорусі з його рейтингами міг бути хоч "пінгвін з паспортом".

Інший затриманий в Москві - адвокат Юрась Зенкович - з 2007 року проживає в США, має американське громадянство крім білоруського. До еміграції був одним з регіональних лідерів опозиційної правоцентристської партії "Білоруський народний фронт" (БНФ). Вона виступає за демократизацію влади, відродження білоруської мови і культури.

Зенкович підтримував опозицію під час протестів минулого року, в серпні його заарештували на 10 діб - тоді він оголошував голодування. Він критикував не тільки Лукашенка, але й Світлану Тихановську - за готовність вести перемовини з владою.

Тертель в ефірі телеканалу ОНТ заявив, що до "групи терористичної спрямованості" також нібито причетний очільник БНФ Григорій Костусєв. Його згадав і Лукашенко: силовики звернули увагу на Костусєва, коли стали "ширше дивитися".

Про затримання Костусєва стало відомо 13 квітня.

Крім того, білоруські силовики перехопили Zoom-конференцію, в якій крім цих трьох людей було ще кілька учасників. За твердженнями КДБ Білорусі, у "змові" міг брати участь психіатр Дмитро Щигельський. В інтерв'ю ЗМІ він сказав, що у Лукашенка нібито "параноїдна психопатія". Такий діагноз він поставив Лукашенко ще в 2001 році, після чого виїхав з Білорусі в США.

Ще один учасник розмови екс-боєць вітебського ОМОНу Павло Кулаженко з 2011 року проживає в Нью-Йорку і працює тренером.

Сюжет ОНТ з людьми, які нібито планували замах на Лукашенка і членів його сім'ї, Кулаженко прокоментував так: "Це був відкритий дискусійний клуб, який збирався з січня. Склад учасників конференцій так само змінювався".

"На нашому дискусійному майданчику обговорювалося все те, що обговорюється на кухнях щовечора в будь-який білоруській родині: як прискорити відставку Лукашенка", - розповів він Tut.by.