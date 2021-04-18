Чарльз Гешке: помер співзасновник Adobe, який допоміг створити формат PDF

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чарльз Гершке став співзасновником Adobe у 1982 році

Помер 81-річний Чарльз Гешке, співзасновник компанії-розробника програмного забезпечення Adobe, який брав участь в розробці формату файлів Portable Document Format або PDF.

Разом з Джоном Ворноком Гешке заснував Adobe у 1982 році. Ця компанія надала світові програмне забезпечення для роботи з PDF, а також багато інших аудіовізуальних інновацій.

Він потрапив на перші шпальти 1992 року, коли його викрали, погрожуючи зброєю, і утримували в заручниках, вимагаючи в родини викуп. Після чотирьох днів утримання підприємця звільнили неушкодженим.

Гешке помер в п'ятницю у Каліфорнії.

Генеральний директор Adobe Шантану Нараєн заявив, що Гешке, якого в компанії називали Чак, здійснив справжню революцію в технологіях.

"Це величезна втрата для всієї спільноти Adobe та технологічної індустрії, для яких він був наставником і героєм протягом десятиріч", - написав він в електронному повідомленні співробітникам компанії.

"Як співзасновники Adobe, Чак і Джон Ворнок розробили новаторське програмне забезпечення, яке зробило революцію в тому, як люди працюють і спілкуються", - сказав він.

За словами пана Нараєна, Гешке і Ворнок відповідали у компанії за розробку такого програмного забезпечення як PDF, Acrobat, Illustrator, Premiere Pro та Photoshop.

У 1992 році Гешке викрали і чотири дні тримали в заручниках. Цю історію активно висвітлювали ЗМІ.

Підприємця звільнили після того, як підозрюваний, у якого виявили внесений донькою Гешке викуп в розмірі 650 тисяч доларів, доставив поліцію до місця його утримання, повідомляє Associated Press.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У 2009 році співзасновники Adobe Гешке (ліворуч) та Ворнок отримали з рук Обами Національні медалі технологій та інновацій

У 2009 році президент Барак Обама нагородив Гешке та Ворнока Національною медаллю технологій та інновацій..

"Він був насправді скромною, простою людиною - я можу сказати це як його дружина", - сказала Нен Гешке Mercury News.