США рекомендували літакам "особливо обережно" літати над частиною України та Росії

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Федеральна авіаційна адміністрація Департаменту транспорту США опублікувала повідомлення, у яких рекомендує авіакомпаніям виявляти особливу обережність під час польотів над частиною територій України та Росії. Про це повідомляє Державіаслужба.

У повідомленні NOTAM А0012/21 рекомендується обережність під час польотів на відстані у 100 морських миль (185 км) від районів польотної інформації Київ, Дніпро та Сімферопіль в Україні, та над частиною районів польотної інформації Москви та Ростова-на-Дону у Росії.

В іншому повідомленні NOTAM А0013/21 зареєстрованим в США авіакомпаніям і літакам рекомендують дотримуватися обережності при плануванні польотів у райони польотної інформації Дніпра, Сімферополя та Києва.

Державіаслужба вважає, що подібні рішення спричинило занепокоєння через ескалацію вздовж кордонів України.

Українське відомство запропонувало американській авіаційній владі надання повної інформації стосовно стану аеронавігаційного обслуговування та безпеки польотів в Україні.

"З метою забезпечення безпеки польотів цивільних літаків у повітряному просторі під відповідальністю України є певні обмеження, які діють з 2014 року і пов'язані з агресією Росії... Весь інший повітряний простір під відповідальністю України наразі є безпечним і доступним для планування і виконання польотів", - наголошують в Державіаслужбі.