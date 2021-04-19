Росія висилає чеських дипломатів у відповідь на висилку російських з Чехії

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Metropolitan Police Підпис до фото, "Олександр Петров" (ліворуч) та "Руслан Боширов"

Росія оголосила, що вишле 20 чеських дипломатів. Минулої суботи про висилку 18 російських дипломатів заявила Чехія.

Чеські безпекові служби вважають, що російські дипломати насправді є агентами спецслужб. Їх підозрюють у причетності до вибухів на складах боєприпасів у 2014 році.

Москва дала чеським дипломатам лише добу на те, щоб ті залишили країну. Натомість Чехія дала 72 години.

Російський міністр закордонних справ назвав рішення Чехії "безпрецедентним" та "недружнім актом".

"У своєму бажанні догодити Сполученим Штатам на тлі останніх санкцій проти Росії, влада Чехії навіть перевершила своїх господарів з-за океану", - йдеться у заяві російського МЗС.

Причина звинувачень

16 жовтня 2014 року на складах боєприпасів поблизу села Врбетице стався вибух.

Підпис до фото, Вибух знищив віддалений склад боєприпасів у лісі поблизу села Врбетице

Вибух вибив шибки у домах в селі, а місцеву школу терміново евакуювали. Згодом на місці вибуху знайшли тіла двох чоловіків 56 та 69 років, які працювали на складі.

Попередньо вважали, що вибух стався випадково.

Проте детальне розслідування привело до російського ГРУ.

Слідчі встановили двох підозрюваних у підготовці вибуху. Це Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга, яких також звинувачують в отруєнні Скрипалів у Солсбері у 2018 році.

Розслідувачі із Bellingcat ідентифікували підозрюваних в отруєнні в Солсбері як Руслана Боширова як Анатолія Чепігу та Олександра Петрова як Олександра Мішкіна. Обидва є офіцерами російського ГРУ.

Чеська поліція встановила, що підозрювані у причетності до вибуху на складах є ті самі особи, яких звинувачують і в отруєнні в Солсбері.

"Громадяни" Таджикистану та Молдови

"Ключ" до ідентифікації надійшов в електронному листі на адресу Imex Group, яка управляє складом.

У листі від буцім-то Національної Гвардії Таджикистану містився запит на доступ до об'єкту для двох чоловіків на ім'я Руслан Табаров, громадянин Таджикистану, та Ніколай Попа, громадянин Молдови. У додатку до листа містилися скани їхніх паспортів.

На фото у паспортах ті самі чоловіки, яких Британія звинувачує в отруєнні в Солсбері.

Підпис до фото, Копії паспортів, що були надані у запиті на відвідування складу у Врбетице

13 жовтня чоловіки забронювали житло в Остраві, місті в районі складів. Вони мали залишатися там до 17 жовтня.

Вибух стався 16 жовтня. І того ж дня обидва сіли на літак з Відня до Москви.

Виглядає, що чеська влада наразі не знає точно, як саме стався вибух.

Український слід

Чеські ЗМІ наводять версії, чому 2014 року сталися вибухи на складах зі зброєю.

Видання Respect, посилаючись на джерела у слідстві, пише, що в той період на складах знаходилася зброя, яку один з болгарських торговців зброєю хотів продати Україні. Ці ж джерела вважають, що вибух ймовірно мав статися не на складі, навіть не на території Чехії, а під час транспортування зброї, і зашкодити репутації торговця зброєю.

Проте загиблі робітники складу могли якось зачепити закладений вибуховий пристрій. Що це за вибуховий пристрій - інформації немає, бо вибух був надзвичайно потужним.

Болгарський торговець зброєю, про якого йде мова - Еміліан Гебрев. У 2015 році його та двох його друзів отруїли в ресторані у Болгарії. У 2020 році болгарська прокуратура звинуватили в спробі отруєння трьох росіян - Сергія Федотова, Сергія Павлова та Георгія Горшкова, які перебувають у Росії. Мотивом замаху, за даними чеського видання, вважається постачання Гебревим зброї до України.

Чехія повідомила своїх союзників у НАТО та ЄС щодо своїх підозр.

У понеділок міністри закордонних справ ЄС мають обговорити цю інформацію.