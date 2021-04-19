"Може померти в найближчі дні". Світ закликає негайно рятувати Навального

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Олексія Навального ув'язнили

США застерегли Росію про "наслідки" у разі смерті опозиціонера Олексія Навального, який перебуває за ґратами.

Своє занепокоєння станом Навального та його лікуванням також висловили Британія, Франція, Німеччина та представники Європейського Союзу.

Лікарі Навального кажуть, що "він може померти найближчими днями", якщо не отримає негайної допомоги. Він відчуває сильний біль в хребті та оніміння ноги.

44-річний опозиціонер та критик президента Путіна Олексій Навальний був ув'язнений у лютому за старою карною справою, яку він називає політично вмотивованою.

31 березня він розпочав голодування на знак протесту проти того, що до нього не пускають незалежних лікарів. А вони кажуть, що останні аналізи крові Навального свідчать про те, що в нього у будь-який момент можуть відмовити нирки або статися серцевий напад.

Такі аналізи - "абсолютний показ до госпіталізації", написав у Facebook реаніматолог Олександр Полупан, яких входив до групи лікарів, які прилітали минулого літа з Москви до Омська, коли Навальний був у комі після імовірного отруєння "Новачком".

"Якщо не почати лікувати, він помре впродовж найближчих днів", - вважає лікар Полупан.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Правозахисники кажуть, що колонія, де ув'язнений Навальний, відома суворими умовами

У неділю низка країн приєдналися до міжнародного протесту проти умов утримання та лікування Навального, який перебуває у Покровській колонії, що за 100 км на схід від Москви.

Президент США Джо Байден заявив, що лікування Навального в тюрмі є "цілком неприйнятним", а радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван заявив CNN, що у разі, якщо Навальний помре, "будуть наслідки" і Росія "відповідатиме перед міжнародною спільнотою".

Європейські лідери мають обговорити ситуацію у понеділок. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що ЄС "глибоко стурбований" станом здоров'я російського опозиціонера і закликав негайно допустити до Навального лікарів, яким той довіряє.

Автор фото, Reuters

Про критичний стан Навального у відкритому листі 16 квітня заявили чотири лікарі: доктор медичних наук, анестезіолог-реаніматолог Олексій Ерліх та три кандидати медичних наук - кардіолог Ярослав Ашихмін, нейрохірург Олексій Олексій Кащеєв та лікар загальної практики Анастасія Васильєва.

Анастасія Васильєва, яку раніше затримували за протест біля колонії, де перебуває Навальний, також повідомила, що лікарі кілька годин умовляли пустити їх до пацієнта, проте керівництво колонії відмовило.

20-річна донька Навального, Дарія, яка нині навчається у Каліфорнії, написала у Twitter "дозвольте лікарям відвідати мого батька".

А дружина політика, Юлія, заявила, що він втратив 9 кг з часу, як почав голодування.

77 західних письменників, режисерів, акторів та журналістів, зокрема, Світлана Алексієвич, Джуд Лоу, Стівен Фрай, Ванесса Редгрейв, Том Стоппард, Бенедікт Камбербетч, Джоан Роулінг, написали відкритого листа президенту Путіну із закликом дозволити незалежним лікарям оглянути Навального і забезпечити йому належну медичну допомогу.

Цього листа опублікували провідні західні видання - Le Monde, The Economist, Der Spiegel, Politiken, La Repubblica.

У середу російські активісти планують провести загальнонаціональну акцію протесту.

"Не дадуть померти"

Тим часом російський посол у Британії Андрій Келін в інтерв'ю ВВС заявив, що Навальний просто прагне привернути увагу і що "йому не дадуть померти в тюрмі".

"Пан Навальний поводиться як хуліган, намагаючись порушити всі існуючі правила", - заявив російський дипломат.