Навального перевезли до лікарні

1 година тому

Автор фото, Reuters

Російського опозиціонера Олексія Навального перевели з колонії до лікарні для засуджених у місті Володимирі. Про це повідомила російська влада.

Рішення про переведення Навального ухвалила комісія лікарів Федеральної служби виконання покарань.

Лікарня для засуджених у місті Володимирі спеціалізується на спостереженні за такими пацієнтами, йдеться у повідомленні ФСВП.

Стан здоров'я Навального називають задовільним, щодня його оглядає лікар, каже керівництво в'язниці. Йому призначили вітаміни.

"Може зупинитися серце"

44-річний опозиціонер та критик президента Путіна Олексій Навальний був ув'язнений у лютому за старою карною справою, яку він називає політично вмотивованою.

Московські лікарі 16 квітня заявили про критичний стан Олексія Навального, який оголосив голодування 31 березня.

До нього в колонію не пускали незалежного лікаря. Лікарі звернули увагу керівника ФСВП Олександра Калашникова на "різку негативну динаміку" аналізів ув'язненого.

У пацієнта "розвивається ниркова недостатність, що вже призвело до тяжких метаболічних порушень" і "може привести до важкої патології серцево-судинної системи аж до зупинки серця", попередили вони.

"Якщо не почати лікувати, то він помре найближчими днями", - заявив один із лікарів, реаніматолог Олександр Полупан, який входив до складу консиліуму медиків.

Ці лікарі прилітали минулого літа з Москви до Омська, коли Навальний перебував в комі після ймовірного отруєння "Новачком".

Допустити лікаря до Навального вимагала і світова громадськість.

У неділю низка країн приєдналися до міжнародного протесту проти умов утримання та лікування Навального, який перебував у Покровській колонії, що за 100 км на схід від Москви.

77 західних письменників, режисерів, акторів і журналістів - у тому числі Світлана Алексієвич, Джуд Лоу, Стівен Фрай, Рейф Файнс, Ванесса Редгрейв, Том Стоппард і Пітер Сінгер - написали відкритого листа Володимиру Путіну.

Серед підписантів - п'ятеро Нобелівських лауреатів.

Президент США Джо Байден заявив, що лікування Навального в тюрмі є "цілком неприйнятним", а радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван заявив CNN, що у разі, якщо Навальний помре, "будуть наслідки" і Росія "відповідатиме перед міжнародною спільнотою".

Європейські лідери мають обговорити ситуацію у понеділок. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що ЄС "глибоко стурбований" станом здоров'я російського опозиціонера і закликав негайно допустити до Навального лікарів, яким той довіряє.

"Не дадуть померти"

Тим часом російський посол у Британії Андрій Келін в інтерв'ю ВВС заявив, що Навальний просто прагне привернути увагу і що "йому не дадуть померти в тюрмі".

"Пан Навальний поводиться як хуліган, намагаючись порушити всі існуючі правила", - заявив російський дипломат.