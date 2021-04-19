NASA успішно приземлила невеликий гелікоптер на Марсі

Джонатан Амос

Кореспондент ВВС з питань науки

1 година тому

Автор фото, NASA

Американська космічна агенція успішно приземлила невеликий літаючий апарат на Марсі.

Дрон Ingenuity перебував у повітрі менше хвилини, але NASA святкує це як перший контрольований політ в іншому світі.

Підтвердження прийшло через супутник на Марсі, який передав дані з гелікоптера на Землю.

Інженери NASA обіцяють цим не обмежуватися - Ingenuity літатиме довше і вище.

"Ми можемо сказати, що люди почали запускати літаючі апарати на іншій планеті", - заявила Мімі Онг, проєктний менеджер NASA.

Літати на Марсі дуже непросто: атмосфера цієї планети є дуже тонкою - лише 1% від щільності атмосфери на Землі.

Через це дрон зробили дуже легким, а його гвинт робив понад 2500 обертів за хвилину.

Короткий перший політ Ingenuity може згодом змінити те, як людство вивчає віддалені світи.

NASA вже схвалила гелікоптерну місію на Титан, супутник Сатурна. Місія, що матиме назву Dragonfly, має прибути на Титан до середини 2030 року.