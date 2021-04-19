В аварії Tesla загинули двоє людей. За кермом нікого не було

39 хвилин(и) тому

Автор фото, Scott J Engle/Reuters

Двоє чоловіків загинули після того, як автомобіль Tesla врізався в дерево і загорівся. В поліції кажуть, що в момент аварії за кермом автівки нікого не було.

Тіло одного з загиблих виявили на передньому пасажирському сидінні, другого - на задньому. Обом жертвам було більше 50 років.

За даними поліції, "в момент удару ніхто не керував транспортним засобом".

Водночас підтвердженої інформації про те, що автомобіль рухався завдяки автопілоту, немає - правоохоронці продовжують з'ясовувати обставини.

Проте з огляду на обставини аварії такі припущення вже лунають.

Автор фото, Scott J Engle/Reuters

В компанії Tesla цей інцидент поки що не коментували.

Минулого місяця Національне управління з безпеки дорожнього руху США почало розслідувати 27 аварій, в яких фігурували автівки Tesla.

Аналіз

Тео Леггіт, кореспондент BBC з питань бізнесу

Те, що Tesla називає автопілотом, насправді є напівавтоматичною системою керування, яка може брати на себе керування автівкою в обмежених умовах.

Більш довершена версія системи, яка обіцяє стати "повністю автономною", має вийти в кінці цього року.

Проте насправді жодна з цих систем не пропонує повного автономного керування авто - в тому сенсі, в якому ви або я можете собі це уявити.

Сама Tesla заявляє, що навіть з увімкненою функцією автопілоту водій має бути повністю готовим перебрати керування на себе. Також в автівках Tesla працюють системи, що постійно перевіряють і мають гарантувати, що руки водія перебувають на кермі.

Попри це в соцмережах можна знайти чимало відео, на яких водії сплять за кермом Tesla або ж узагалі залізають на заднє сидіння.

Зловживання функцією автопілоту вже призводило до кількох смертельних випадків.

Критики, зокрема британська дослідницька група з безпеки автомобілів Thatcham, кажуть, що терміни, якими Tesla називає свої функції та системи допомоги в керуванні, вводять водіїв в оману і заохочують небезпечну поведінку.