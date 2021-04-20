Live Audio Rooms: Facebook створює власний "клабхаус"

Коді Годвін

BBC News, Сан-Франциско

1 година тому

Автор фото, Facebook

Компанія Facebook оголосила, що протягом найближчих кількох місяців запровадить серію аудіофункцій.

Серед них - Live Audio Rooms, свою версію популярного додатку Clubhouse, що дозволяє користувачам слухати та брати участь у живих розмовах.

Мережі, що мають лише аудіоверсію, стають дедалі більш популярними під час пандемії.

Facebook також запустить нову функцію Soundbites, де користувачі зможуть створювати короткі аудіокліпи та ділитися ними.

Цю функцію запустять протягом наступних кількох місяців, спочатку з невеликою кількістю учасників.

Користувачі зможуть заробляти гроші в Live Audio Rooms або на Soundbites, хоча незрозуміло, чи буде це доступно для усіх, чи лише для авторів з великою кількістю підписників.

Facebook також дозволить користувачам слухати подкасти безпосередньо з додатку Facebook.

Про це заявив бос Facebook Марк Цукерберг під час розмови з журналістом Кейсі Ньютоном у понеділок.

Автор фото, Facebook

"Аудіо бездоганно вписується у наше насичене життя, дозволяє нам надихатися новими ідеями та розмовляти з іншими однодумцями без тиску", - заявив представник Facebook Фіджі Сімо.

Наразі незрозуміло, як Facebook планує модерувати аудіоканали.

Приблизно в той же час, коли пан Цукерберг оголосив про плани Facebook, Reddit заявив про запуск Reddit Talk, власної версії Clubhouse.

Антиконкурентна поведінка

Федеральна торгова комісія США (FTC) звинуватила пана Цукерберга та Facebook в антиконкурентній поведінці.

Минулого року він зізнався, що наслідував конкурентів, сказавши, що Facebook "безумовно адаптував функції, які запровадили інші".

Instagram Reels, випущений минулого року, схожий на TikTok. Запущену в 2016 році функцію Instagram Stories розкритикували як копіювання Snapchat.

Критики стверджують, що "запозичення" великими технологічними компаніями ідей у менших компаній може стримувати конкуренцію.