Діас-Канель замість Кастро. Компартія Куби назвала нового лідера

1 година тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Мігель Діас-Канель став навим лідером Куби

Посаду першого секретаря Комуністичної партії Куби займе чинний президент країни Мігель Діас-Канель.

Рауль Кастро, 89-річний молодший брат революціонера Фіделя Кастро, разом з яким вони керували Кубою більш як 60 років, минулого тижня оголосив, що йде у відставку.

Він заявив, що передасть керівництво молодому поколінню, "повному пристрасті та антиімперіалістичного духу", проте ім'я свого наступника не оголосив.

Очікувалося, що йдеться про президента Куби Мігеля Діаса-Канеля. У понеділок ця інформація підтвердилася офіційно.

Тепер вперше з 1959 року біля керма країни стоятиме не Кастро.

60-річний Мігель Діас-Канель вважається відданим прихильником Фіделя та Рауля Кастро та їхніх поглядів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ернесто Че Гевара, Рауль Кастро і його дружина в 1964 році

Аналіз

Вілл Грант, кореспондент BBC на Кубі

Мігель Діас-Канель є логічним вибором, коли йдеться про наступника Рауля Кастро.

В ролі президента він показав себе лояльним до моделі державного соціалізму і допустив лише дуже обмежене розширення приватного сектору - відповідно до побажань свого попередника.

У політичному сенсі вірогідності того, що на Кубу очікують якісь раптові зміни, немає.

Раулю Кастро хотілося б піти з посади, передавши естафету молодшому лідеру, який дотримується тих самих поглядів. Очевидно, що Кастро бачить новому очільнику Компартії надійну людину.

Проте, враховуючи не надто оптимістичні економічні перспективи, Діас-Канелю, можливо, найближчим часом усе ж доведеться продовжити лібералізацію економіки.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Рауль і Фідель Кастро на параді в Гавані у грудні 1996 року

89-річний ветеран кубинської політики Рауль Кастро йде на спочинок у нелегкий для країни час. Куба опинилася перед викликом серйозної економічної кризи. Система центрального планування не справляється з забезпеченням населення.

Відносини з США, які почали налагоджуватися при президенті Обамі, зіпсувалися з приходом до влади Дональда Трампа, а для адміністрації Джо Байдена Куба не є пріоритетом зовнішньої політики. Американське економічне ембарго продовжує діяти.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Барак Обама поруч з Раулем Кастро під час бейсбольного матчу на стадіоні в Гавані в березні 2016 року

Ситуація змусила владу в Гавані прискорити економічні реформи, доларизація економіки призвела до інфляції. Це підриває позиції партійних ідеологів, які завжди робили ставку на те, що свобода краща за багатство.

Після того, як Рауль Кастро перехопив кермо влади у брата Фіделя, він змушений був провести реформи. Завдяки інтернету країна частково відкрилася для зовнішнього світу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Фідель Кастро офіційно передав кермо влади брату в 2011 році

Кубинці все частіше почали критикувати владу в соцмережах, а недержавні ЗМІ, що вийшли в інтернет, - кидати виклик партійній монополії на інформацію.

І хоча до відкритих протестів в країні ще не доходило, багато експертів вважають, що це питання часу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мігель Діас-Канель і Рауль Кастро

Що стосується Мігеля Діаса-Канеля, то, як відзначають експерти, він порівняно молодий (60 років). І дуже обережний - постійно наголошує на необхідності спадкоємності у політиці під час перехідного періоду.

З'їзд, на якому Кастро оголосив про свою відставку, він назвав "з'їздом наступництва".

"Він завжди вправно маневрував у важкі часи, але тепер ставки вищі, йому доведеться брати кермо влади у свої руки", - сказав про нинішнього президента і, як очікують, майбутнього лідера партії один з бізнесменів-емігрантів.

Втім, як очікують, Рауль Кастро навіть на спочинку ще зіграє свою роль у політиці.

"Доки я живий, я завжди однією ногою залишатимусь в стремені та буду готовий захистити Батьківщину, революцію і соціалізм", - заявив він.