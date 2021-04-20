Нардеп "Слуги народу" зустрівся з Лукашенком. Фракція вимагає пояснень

10 хвилин(и) тому

Автор фото, БЕЛТА

Народний депутат від "Слуги народу" Євгеній Шевченко відвідав Мінськ, де несподівано провів особисту зустріч з Олександром Лукашенком.

Фотографії та відео цієї зустрічі оприлюднили низка білоруських ЗМІ.

Як повідомило державне інформагентство "БелТа", Лукашенко заявив, що його спілкування з Шевченком "стане добрим сигналом і сприятиме розвитку відносин двох країн".

"Приємно з вами зустрітися. Виявляється, є ще в Україні люди, які поважають Білорусь", - сказав Лукашенко.

"Не просто поважають, а люблять і цінують. Для мене дуже велика честь з вами познайомитися, я давно про це мріяв", - відповів на це Євгеній Шевченко.

Автор фото, БЕЛТА

Візит відбувся на тлі напружених стосунків між Києвом та Мінськом: Україна офіційно не визнала легітимності Лукашенка як президента, контакти на державному рівні між країнами припинені.

З огляду на це, зустріч нардепа від пропрезидентської партії з Лукашенком стала для багатьох повною несподіванкою.

У керівництві "Слуги народу" вже встигли заявити, що цей візит не має жодного стосунку до самої партії, а є особистою ініціативою нардепа. Про це в коментарі "Інтерфаксу" заявив очільник "Слуги народу" Олександр Корнієнко.

Він підкреслив, що ані партія, ані МЗС чи Офіс президента не делегували Шевченка на проведення будь-яких перемовин з офіційними особами Білорусі.

"Фракція буде вимагати від пана Шевченка пояснень після його повернення", - запевнив Корнієнко.

Автор фото, БЕЛТА

Натомість сам Шевченко в ефірі телеканалу "Наш" сказав, що нібито заздалегідь доповідав керівництву фракції про намір відвідати Мінськ на зустріч з Лукашенко. Він підкреслив, що має на це повне право.

Також, за його словами, він не боїться можливого виключення з фракції за свій вчинок.

"Я завжди казав, що якщо фракція ухвалить рішення мене виключити, то це проблеми фракції, а не мої. Я не тримаюся за фракцію [...] Думаю про майбутнє України та інтереси українського народу", - сказав нардеп.

Тим часом звістка про несподівану зустріч депутата від "Слуги народу" з білоруським лідером, якого Україна не визнає як президента, викликала бурхливу реакцію в соцмережах.

"Після таких дій Шевченка треба не лише гнати зі "Слуги народу", а й позбавляти мандату. Але ніхто його не чіпатиме. Він же не активіст, волонтер чи доброволець.", - переконаний активіст Сергій Стерненко.

Автор фото, Сергій Стерненко / Facebook

Ексміністр соцполітики Павло Розенко міркує, як "прозахідній" частині "Слуги народу" вдається жити "у мирі і злагоді" з однопартійцями, які виступають за "союз братніх народів".

Автор фото, Павло Розенко / Facebook

Роман Шрайк пригадав нещодавній сканадал навколо іншого нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка, якого звинувачують у тому, що він влаштував вечірку в одному зі столичних готелів - попри запровадження локдауну.

Пан Шрайк дивується, чому політсила ніяк не реагує на вчинки депутатів, що діють всупереч "лінії партії".

Автор фото, Роман Шрайк / Facebook

Відомо, що грудні минулого року Євгеній Шевченко вже відвідував Мінськ.

Він їздив на Всебілоруські народні збори, де виступав Лукашенко. Тоді заступниця голови фракції "Слуги Народу" у парламенті Євгенія Кравчук так само запевняла, що Шевченко відвідав Мінськ як приватна особа.