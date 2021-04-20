Нардеп "Слуги народу" зустрівся з Лукашенком. Фракція вимагає пояснень
Народний депутат від "Слуги народу" Євгеній Шевченко відвідав Мінськ, де несподівано провів особисту зустріч з Олександром Лукашенком.
Фотографії та відео цієї зустрічі оприлюднили низка білоруських ЗМІ.
Як повідомило державне інформагентство "БелТа", Лукашенко заявив, що його спілкування з Шевченком "стане добрим сигналом і сприятиме розвитку відносин двох країн".
"Приємно з вами зустрітися. Виявляється, є ще в Україні люди, які поважають Білорусь", - сказав Лукашенко.
"Не просто поважають, а люблять і цінують. Для мене дуже велика честь з вами познайомитися, я давно про це мріяв", - відповів на це Євгеній Шевченко.
Візит відбувся на тлі напружених стосунків між Києвом та Мінськом: Україна офіційно не визнала легітимності Лукашенка як президента, контакти на державному рівні між країнами припинені.
З огляду на це, зустріч нардепа від пропрезидентської партії з Лукашенком стала для багатьох повною несподіванкою.
У керівництві "Слуги народу" вже встигли заявити, що цей візит не має жодного стосунку до самої партії, а є особистою ініціативою нардепа. Про це в коментарі "Інтерфаксу" заявив очільник "Слуги народу" Олександр Корнієнко.
Він підкреслив, що ані партія, ані МЗС чи Офіс президента не делегували Шевченка на проведення будь-яких перемовин з офіційними особами Білорусі.
"Фракція буде вимагати від пана Шевченка пояснень після його повернення", - запевнив Корнієнко.
Натомість сам Шевченко в ефірі телеканалу "Наш" сказав, що нібито заздалегідь доповідав керівництву фракції про намір відвідати Мінськ на зустріч з Лукашенко. Він підкреслив, що має на це повне право.
Також, за його словами, він не боїться можливого виключення з фракції за свій вчинок.
"Я завжди казав, що якщо фракція ухвалить рішення мене виключити, то це проблеми фракції, а не мої. Я не тримаюся за фракцію [...] Думаю про майбутнє України та інтереси українського народу", - сказав нардеп.
Тим часом звістка про несподівану зустріч депутата від "Слуги народу" з білоруським лідером, якого Україна не визнає як президента, викликала бурхливу реакцію в соцмережах.
"Після таких дій Шевченка треба не лише гнати зі "Слуги народу", а й позбавляти мандату. Але ніхто його не чіпатиме. Він же не активіст, волонтер чи доброволець.", - переконаний активіст Сергій Стерненко.
Ексміністр соцполітики Павло Розенко міркує, як "прозахідній" частині "Слуги народу" вдається жити "у мирі і злагоді" з однопартійцями, які виступають за "союз братніх народів".
Роман Шрайк пригадав нещодавній сканадал навколо іншого нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка, якого звинувачують у тому, що він влаштував вечірку в одному зі столичних готелів - попри запровадження локдауну.
Пан Шрайк дивується, чому політсила ніяк не реагує на вчинки депутатів, що діють всупереч "лінії партії".
Відомо, що грудні минулого року Євгеній Шевченко вже відвідував Мінськ.
Він їздив на Всебілоруські народні збори, де виступав Лукашенко. Тоді заступниця голови фракції "Слуги Народу" у парламенті Євгенія Кравчук так само запевняла, що Шевченко відвідав Мінськ як приватна особа.