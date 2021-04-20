Президента Чаду вбили під час сутичок з повстанцями

35 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ідріс Дебі правив країною понад 30 років

Президент Чаду Ідріс Дебі помер під час сутичок з повстанцями на півночі країни. Про це повідомили в місцевих збройних силах.

У понеділок були оприлюднені попередні результати виборів, з яких слідувало, що Дебі залишиться на посаді президента на черговий - шостий - термін. Голоси за нього віддали понад 80% виборців.

Уряд і парламент країни наразі розпустили. Упродовж наступних 18 місяців країною керуватимуть військові.

68-річний Дебі прийшов до влади після збройного повстання у 1990 році.

"Останній подих він зробив, захищаючи суверенну державу на полі бою", - сказав генерал армії в заяві, яку зачитав на державному телебаченні.

На вихідних Дебі відправився на передову, щоб відвідати військових, які протистоять повстанцям поблизу кордону з Лівією.

Військову раду, яка керуватиме країною наступні 18 місяців, очолюватиме син покійного президента - 37-річний Махамат Ідріс Дебі.

Повстанці атакували один із прикордонних постів у день голосування у Чаді.

Зіткнення з армією розпочалися в суботу. Генерал збройних сил повідомляв, що 300 бойовиків вбили, 150 взяли в полон.

Водночас, за його словами, загинули й п'ятеро солдат урядових військ, 36 отримали поранення. Перевірити ці цифри важко.

Ідріс Дебі був союзником Франції та інших західних держав у боротьбі з джихадистами в регіоні Сахель.

Під час виборів він будував свою програму на ідеях збереження миру та безпеки в регіоні.

Проте в країні зростало невдоволення тим, як його уряд керує економікою, зокрема розпоряджається нафтовими ресурсами країни.

Що кажуть експерти

"Все 31-річне правління Ідріса Дебі складалося з нескінченої серії внутрішньодержавних заколотів, трьох спроб державного перевороту, повстань регіональних еліт, вторгнень найманців, proxy-війн в Судані та Лівії, протидії терористичним вилазкам Боко Харам", - пише про загиблого президента у Facebook співзасновник Центру досліджень Африки, викладач ІМВ КНУ ім. Шевченка Олександр Мішин.

На його думку, Ідріс Дебі належить до "канонічних африканських автократів" і піддався заслуженій критиці правозахисників.

Водночас президенту вдалося створити відносно боєздатну армію та впливати на процеси у сусідніх країнах.

"Чад за правління Дебі нагадував фортецю, що одночасно обороняється та атакує", - зазначив Мішин.