Президента Чаду вбили під час сутичок з повстанцями
Президент Чаду Ідріс Дебі помер під час сутичок з повстанцями на півночі країни. Про це повідомили в місцевих збройних силах.
У понеділок були оприлюднені попередні результати виборів, з яких слідувало, що Дебі залишиться на посаді президента на черговий - шостий - термін. Голоси за нього віддали понад 80% виборців.
Уряд і парламент країни наразі розпустили. Упродовж наступних 18 місяців країною керуватимуть військові.
68-річний Дебі прийшов до влади після збройного повстання у 1990 році.
"Останній подих він зробив, захищаючи суверенну державу на полі бою", - сказав генерал армії в заяві, яку зачитав на державному телебаченні.
На вихідних Дебі відправився на передову, щоб відвідати військових, які протистоять повстанцям поблизу кордону з Лівією.
Військову раду, яка керуватиме країною наступні 18 місяців, очолюватиме син покійного президента - 37-річний Махамат Ідріс Дебі.
Повстанці атакували один із прикордонних постів у день голосування у Чаді.
Зіткнення з армією розпочалися в суботу. Генерал збройних сил повідомляв, що 300 бойовиків вбили, 150 взяли в полон.
Водночас, за його словами, загинули й п'ятеро солдат урядових військ, 36 отримали поранення. Перевірити ці цифри важко.
Ідріс Дебі був союзником Франції та інших західних держав у боротьбі з джихадистами в регіоні Сахель.
Під час виборів він будував свою програму на ідеях збереження миру та безпеки в регіоні.
Проте в країні зростало невдоволення тим, як його уряд керує економікою, зокрема розпоряджається нафтовими ресурсами країни.
Що кажуть експерти
"Все 31-річне правління Ідріса Дебі складалося з нескінченої серії внутрішньодержавних заколотів, трьох спроб державного перевороту, повстань регіональних еліт, вторгнень найманців, proxy-війн в Судані та Лівії, протидії терористичним вилазкам Боко Харам", - пише про загиблого президента у Facebook співзасновник Центру досліджень Африки, викладач ІМВ КНУ ім. Шевченка Олександр Мішин.
На його думку, Ідріс Дебі належить до "канонічних африканських автократів" і піддався заслуженій критиці правозахисників.
Водночас президенту вдалося створити відносно боєздатну армію та впливати на процеси у сусідніх країнах.
"Чад за правління Дебі нагадував фортецю, що одночасно обороняється та атакує", - зазначив Мішин.