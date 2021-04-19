Російські шпигуни, футбольна суперліга, вертольот на Марсі. Теленовини ВВС
У випуску 19 квітня:
- Як влада Чеської Республіки зуміла пов'язати вибух на складі амуніції 2014 року з можливою спецоперацією російської розвідки: подробиці розслідування, яке пов'язало події в Чехії із замахаом у Болгарії й отруєнням Скрипалів у Британії. Не виключено, що є зв'язок і з Україною;
- Що відомо про стан російського опозиціонера Навального, якого перевели з колонії до лікарні. Напередодні медики попередили, що він його стан після голодування близький до критичного;
- Футбольна війна слів: УЄФА, європейські політики і національні футбольні асоціації протестують проти намірів 12 заможних клубів об'єднатися в нову організаційну структуру континентального футболу. То що воно таке: Європейська Супер Ліга?
- І історія в дослідженні космосу: НАСА повідомила про успішний запуск марсіанського вертольота Ingenuity.
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Шпигунський скандал між Чехією та Росією веде до України
Між Росією та Чехією вибухнув гучний шпигунський скандал, що супроводжується взаємною висилкою дипломатів, нагадує про отруєння "Новачком" і веде до України.