Російські шпигуни, футбольна суперліга, вертольот на Марсі. Теленовини ВВС

У випуску 19 квітня:

  • Як влада Чеської Республіки зуміла пов'язати вибух на складі амуніції 2014 року з можливою спецоперацією російської розвідки: подробиці розслідування, яке пов'язало події в Чехії із замахаом у Болгарії й отруєнням Скрипалів у Британії. Не виключено, що є зв'язок і з Україною;
  • Що відомо про стан російського опозиціонера Навального, якого перевели з колонії до лікарні. Напередодні медики попередили, що він його стан після голодування близький до критичного;
  • Футбольна війна слів: УЄФА, європейські політики і національні футбольні асоціації протестують проти намірів 12 заможних клубів об'єднатися в нову організаційну структуру континентального футболу. То що воно таке: Європейська Супер Ліга?
  • І історія в дослідженні космосу: НАСА повідомила про успішний запуск марсіанського вертольота Ingenuity.

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