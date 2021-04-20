Карантинні 8 тисяч: президент закликає підприємців активніше брати допомогу

1 година тому

Автор фото, UNIAN

На порталі "Дія" розпочали приймати заявки на отримання державної допомоги для найманих працівників та підприємців, які були змушені припинити роботу через карантинні обмеження у "червоних зонах".

Попри те, що вже подано 100 тисяч заявок, президент Володимир Зеленський закликав бізнес активніше користуватися державною допомогою і отримати по 8 тисяч гривень з бюджету.

"Малий і середній бізнес - одна з головних складових нашої економіки. Він створює близько 7 мільйонів робочих місць. Не можна допустити, щоб ці люди втратили роботу через коронакризу. Щоб закрили свій бізнес через неможливість прогодувати сім'ю", - заявив президент, нагадавши, що і місцева влада може підключитися до підтримки бізнесу.

Подати заявку та отримати допомогу досить просто - нагадав віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров:

"Мінцифри розробило технічну частину оформлення матеріальної допомоги ФОПам і найманим працівникам "червоної" зони, щоб послугу можна було отримати у кілька кліків на порталі чи в застосунку "Дія". Ми зробили сервіс максимально автоматизованим, заощаджуючи час українців та дбаючи про безпеку кожного".

Раніше представники уряду заявляли, що заявки можна буде подавати ще з минулого понеділка, проте згодом термін подачі заявок посунувся на 19 квітня.

До цього уряд визначив перелік сфер діяльності, працівники яких можуть претендувати на державну допомогу. Це роздрібна торгівля, громадське харчування, заклади культури і спорту.

За законом, претендувати на державну допомогу можуть лише застраховані особи, тобто ті, хто платить Єдиний соціальний внесок.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що цього разу на допомогу бізнесу може піти до 3 млрд грн.

Через січневий локдаун державну допомогу отримали майже пів мільйона підприємців та найманих працівників на загальну суму у понад 3,6 млрд грн.