Як "забутий" вид кави може врятувати її майбутнє

Гелен Бріггс

Кореспондент з питань довкілля

28 хвилин(и) тому

Автор фото, RBG Kew

Вчені кажуть, що "забутий" різновид кави, що росте у тепліших умовах, може врятувати майбутнє популярного напою в умовах глобального потепління.

Вони прогнозують, що вже невдовзі ми питимемо каву, зроблену із Coffea stenophylla, рідкісного виду дикої кави, що за смаком схожа на якісну Арабіку.

Із глобальним потеплінням клімату вирощувати каву стає дедалі складніше.

Дослідження свідчать, що до 2050 близько половини тих площ, які нині використовують для вирощування кави, стануть непридатними для рослинництва.

Тож знайти дику каву, яка б і смакувала гарно, і росла б у теплішому кліматі є "священним Граалем виробників кави", каже доктор Аарон Девіс, голова кавового відділу Королівського ботанічного саду у К'ю.

"Я перекуштував багато видів дикої кави, і здебільшого вона не смакує так добре, як Арабіка. Тож очікування були не дуже оптимістичні", - розповів він ВВС.

"Саме тому ми були приголомшені тим, що ця кава мала чудовий смак. Але в неї є й інші переваги: вона може рости і приносити плоди у набагато тепліших умовах, ніж Арабіка".

Автор фото, RBG Kew Підпис до фото, Каву Stenophylla заново відкрили у Сьєрра-Леоне у віддалених лісах

Coffea stenophylla є диким різновидом кавового дерева, що походить із Західної Африки. Вважали, що цей вид вимер скрізь, крім узбережжя Слоновнї кістки.

Дику рослину заново "відкрили" у Сьєрра-Леоне, проте століття тому там культивували її.

Невелику партію зерен із Сьєрра-Леоне та берегу Слонової кістки обсмажили та зробили каву, яку мала оцінити група професійних дегустаторів.

Понад 80% з них не змогли відрізнити її від Арабіки, повідомляє журнал Nature Plants.

Вчені також змоделювали температурний режим для вирощування "забутого" виду, - він щонайменше на 6 градусів за Цельсієм перевищує допустиму норму для Арабіки.

Цього року вчені планують розсадити паростки дикої рослини, щоб з'ясувати, чи можливо її промислове використання та чи можна убезпечити майбутнє якісної кави за умов глобального потепління.

Доктор Девіс сподівається, що каву Stenophylla знову масово вирощуватимуть у Сьєрра-Леоне.

"Вона навряд чи потрапить до кав'ярень у найближчі пару років, - каже науковець. - Але десь за 5-7 років вона вже з'явиться на ринку нішової кави як дорожчий різновид, а після цього стане цілком поширеною".

Автор фото, Cirad Підпис до фото, Кава Stenophylla має природні солодкі та фруктові ноти

Дикі різновиди кави ростуть переважно у віддалених лісах Африки та на Мадагаскарі. Поза Африкою дику каву можна знайти у тропічних лісах Індії, на Шри-Ланці та в Австралії.

Загалом існує понад сотня різновидів кавового дерева, і всі вони ростуть в лісах. І лише невелику частку видів культивують, щоб виробляти каву.

Нині у кавовій індустрії домінують два види кави - Арабіка (Coffea arabica) та Робуста (Coffeea canephora).

Є ще й третій різновид - Ліберика (Coffea liberica), який вирощують по всьому світу, але дуже рідко використовують для приготування кави.