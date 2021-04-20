Чому після пандемії повітря стане бруднішим

Метт МакГратт

кореспондент з питань довкілля

47 хвилин(и) тому

Автор фото, Kevin Frayer Підпис до фото, В процесі забруднення повітря "по-новому" провідну роль зіграють вугільні теплові станції на кшталт цієї - в провінції Гуандун, Китай

Міжнародна енергетична агенція (IEA) прогнозує різке зростання викидів CO2 цього року. Причина - відновлення світу після пандемії коронавірусу.

Хоча загальні викиди будуть трохи меншими, ніж у докоронавірусному 2019-му, викиди вуглецю будуть другими найбільшими за історію спостережень, вважають в агенції.

"Ключем" проблеми стане використання вугілля в азійських країнах. У IEA кажуть, що ці країни підштовхнуть попит на вугілля на 4,5%, що дуже близько до останнього піку, який припав на 2014 рік.

Втім, і відновлювальні джерела енергії користуються підвищеним попитом. Цього року з них буде вироблено близько 30% електроенергії.

Порожні дороги та аеропорти - ці ознаки пандемії у світі спричинили різке падіння попиту на енергію, - найбільше від часів Другої світової.

В результаті у 2020 році вуглецеві викиди скоротилися на 6%, разом зі скороченням споживання вугілля та нафти.

Багато хто сподівався, що зміни у використанні енергії вдасться зберегти і після завершення пандемії, але останні прогнози від IEA свідчать, що цього не станеться.

Попит на енергоносії швидко зростає, і, як очікують, зросте на 3,4% за цей рік.

Проте у багатих країнах використання енергії буде все ще на 3% меншим за 2019 рік.

Але в країнах, де попит на енергоносії зростає швидше, ключову роль відіграє вугілля.

У 2020 році його використання впало на 4%. Проте цього року воно зросте на 4,5%.

Автор фото, NurPhoto Підпис до фото, У 2021 використання енергії вітру зросте на 17% порівняно із 2020

Переважно йдеться про Азію, де Китай візьме на себе половину від росту використання вугілля у світі.

Проте навіть у США та ЄС, де від вугілля вже були почали відмовлятися, попит на цей енергоносій знову зросте, хоч і залишатиметься нижче рівня 2019 року.

Згідно з прогнозом IEA, попит на вугілля буде близьким до пікових цифр 2014-го. А це означає серйозні наслідки для змін клімату.

"Глобальні викиди вуглецю цього року підстрибнуть до 1,5 млрд тонн - переважно через відновлення використання вугілля в енергетиці", - каже Фаті Біроль, виконавчий директор IEA.

"Це є попередженням про те, що економічне відновлення після коронавірусу може бути несумісним із збереженням довкілля".

Автор фото, VCG Підпис до фото, У Китаї бум і на відновлювані джерела енергії

Кліматичні передбачення на 2021 рік ще більше погіршаться, якщо й попит на нафту зросте до докоронавірусних рівнів. Хоча наразі прогнози свідчать, що попит на авіаційне пальне все ще буде на 20% меншим, ніж у 2019.

Втім, у прогнозах IEA є й трохи позитиву. Використання енергії вітру, сонця та інших відновлюваних джерел у 2020 зросло на 3%, а цього року має зрости на 8%.

Загалом очікують, що "зелена" енергетика забезпечить до 30% виробництва електроенергії. Це найвищий рівень від початку індустріальної революції.

І, знову ж таки, Китай забере близько половини світового росту використання "зелених" джерел.

"Нині відбувається масове навернення до відновлюваних джерел енергії, - каже Керні ле Куере, професор університету Східної Англії. - Проте це відбувається паралельно із величезними інвестиціями у видобуток вугілля та газу".

"Стимулювання економіки у постковідному світі, здається, прирікає нас на вищі викиди вуглецю впродовж десятиріч", - вважає науковець.

Автор фото, Pool Підпис до фото, Президент Байден очолить кліматичну зустріч

Наприкінці цього тижня президент США Джо Байден стане господарем кліматичної конференції, у якій візьмуть участь близько 40 лідерів країн світу.

Очікується, що США оголосять нові, значно вищі цілі зі скорочення викидів до 2030 року.

Проте у IEA вважають, що ці дії можуть бути недостатньо швидкими, аби забезпечити температурні показники, визначені Паризькою кліматичною угодою.

"Якщо уряди країн світу будуть недостатньо швидко діяти, щоб зменшити викиди, у 2022 році ситуація значно погіршиться", - каже доктор Біроль із IEA.