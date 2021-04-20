Україна пройшла пік ковіду, каже МОЗ. Але попереду, можливо, четверта хвиля

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Карантинні обмеження дозволили пройти пік третьої хвилі коронавірусу - зі "стриманим оптимізмом" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Проте голова парламентського комітету з питань медицини Михайло Радуцький попереджає вже й про четверту хвилю коронавірусу в Україні.

"Ми пройшли пік захворюваності"

Автор фото, UNIAN

Ситуація з поширенням коронавірусу залишається важкою, але кількість нових випадків захворювання пішла на спад, твердить міністр Степанов.

За його словами, за минулий тиждень загальна кількість хворих була вже на 13,5 тисяч меншою, ніж за позаминулий тиждень, а кількість госпіталізацій зменшилася на 3,5 тисячі.

Проте в Києві, де зайняті три чверті "кисневих" ліжок у ковідних відділеннях, та ще у 12-ти регіонах ситуація залишається дуже напруженою - всі вони і надалі у "червоній зоні" карантину.

"Ми всі бачимо, як на сьогоднішній день важко і з якою кількістю випадків щодня ми стикаємося. Але водночас ми можемо констатувати, що ми пройшли пік захворюваності", - заявив Степанов на брифінгу 20 квітня.

Локдаун на травневі "зараз не планується"

"У нас спостерігається стабілізація захворюваності на досить високих цифрах, але вже три тижні немає тенденції до зростання нових випадків та госпіталізацій. Це вже певний показник", - заявив телеканалу 1+1 заступник очільника МОЗ та головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

На запитання, чи буде в Україні локдаун на травневі свята, він відповів: "Зараз він не планується".

Водночас головний санлікар наголосив, що ситуація після свят - "щоб не було подальших спалахів та жорстких карантинів" - залежить від того, чи вдасться уряду та церкві "достукатися" до українців і переконати їх продовжувати дотримуватися протиепідемічних правил на початку травня, на який припадає Великдень.

Четверта хвиля?

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Восени підхопити коронавірус можуть навіть ті, хто перехворів навесні?

Натомість голова парламентського комітету з питань здоров`я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький передбачає небезпеку ще далі - восени цього року.

"Ще не завершилася третя хвиля коронавірусної хвороби, а нам уже потрібно готуватися до четвертої", - написав він у Facebook.

Він прогнозує новий спалах хвороби на осінь, а його причиною можуть стати нові штами коронавірусу.

"Вчені прогнозують, що четверта хвиля може бути більш загрозливою через розповсюдження нових штамів коронавірусу, - попереджає пан Радуцький. - В Індії нещодавно виявили "індійський" штам, до складу якого входять дві мутації вірусу. Дослідження цього штаму продовжується, він може виявитись небезпечнішим за "британський" та "південно-африканський".

При цьому, зауважує голова парламентського комітету з медицини, захворіти під час нової хвилі можуть навіть ті, хто перехворів на коронавірус навесні:

"Високий рівень антитіл в організмі зберігається недовго. Ті пацієнти, які нещодавно перехворіли на коронавірус, можуть інфікуватись вже восени".

Єдиний запобіжник - вакцинація. А з нею, пише Михайло Радуцький з посиланням на думку президента, в Україні проблеми.

"Президент дав завдання уряду розробити новий Національний план вакцинації. Очікую на цей документ. Хочу побачити чіткі кроки, якими МОЗ пропонує до кінця року провакцинувати 70% населення країни", - повідомив депутат.

За даними МОЗ, від початку кампанії з вакцинації в Україні першу дозу щеплення отримали 462 789 осіб. Це трохи більше одного відсотка населення. Дві дози отримали 5 осіб.