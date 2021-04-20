Спроба зґвалтування в потязі Київ-Маріуполь. Підозрюваний помер, не дочекавшись суду

56 хвилин(и) тому

Автор фото, Анастасія Лугова Підпис до фото, Колаж з фото Анастасії Лугової

Підозрюваний у гучній справі про спробу зґвалтування пасажирки в потязі Київ-Маріуполь помер, не дочекавшись суду.

Інформацію про це BBC News Україна підтвердили в пресслужбі прокуратури Києва.

Кажуть, чоловік пішов з життя 13 квітня, за кілька днів до цього його госпіталізували до лікарні. Остаточну причину смерті ще встановлюють.

Суд перенесли

Про смерть підозрюваного, затриманого влітку минулого року, в соцмережах також розповіла сама потерпіла - Анастасія Лугова.

"Суд перенесли у зв'язку зі смертю обвинувачуваного. Нам повідомили, що Рудзько Віталій помер 13-го квітня. Не буду занадто емоційною, але хочу сказати, що страх, в якому я жила ввесь чей час; переживала, що буде, коли Рудзько вийде; чи знайде він мене; як далі жити... Так от - цей страх помер разом з ним!", - написала пані Лугова.

Водночас вона підкреслила, що смерть підозрюваного ще не означає кінець справи.

"Ми і надалі будемо відстоювати в суді мої права... В цій ситуації маємо ще багато запитань та претензій до цілої системи, яка не здатна забезпечити безпеку пасажирів", - додала жінка.

Що це за справа

На початку серпня минулого року українські соцмережі збурила історія Анастасії Лугової, яка розповіла, як її побив і ледь не зґвалтував у потязі незнайомий чоловік. Усе це відбувалося на очах її семирічного сина.

О третій годині ночі, за словами жінки, до її купе вдерся незнайомий чоловік у самих трусах.

"Прокинулася від ударів по голові. Невідомий пробрався до нашого купе, вдягнений був лише в труси, заблокував двері та почав бити. Притиснув до ліжка. Тримав за горло і бив багато разів. Я кричала, прокинувся син. Син почав кричати й просити", - описувала ситуацію жінка на своїй сторінці у Facebook.

Жінка пообіцяла, що зробить усе що завгодно, лиш би незнайомець не бив її семирічного сина.

Автор фото, Антон Геращенко / Facebook

"Весь час допоки я заспокоювала сина, голий чоловік з ерекцією гладив мені ноги й цілував їх, на мої пручання говорив "Будь умничкой, будь хорошей девочкой и больше не пострадаешь", - описувала ситуацію потерпіла.

Анастасія запропонувала перейти до купе чоловіка. "В купе на столі була розрізана диня, з якої стирчав ніж. Тож кричати не було сенсу. Я боялася, що якщо він спроможний на побиття невинної незнайомої жінки, то зарізати ножем, щоб не кричала - не проблема".

Шанс на порятунок з'явився, коли по сусідству почав плакати син і Анастасія попросилася його заспокоїти.

"Вийшовши з купе, я забігла до сина і ми босоніж побігли до провідниці. Та спала і не розуміла, що робиться. Чоловік голий біг по вагону в нашому напрямку. Зрозумівши, що тут захисту не знайду, ми побігли до іншого вагону, де я почала кричати й стукати у всі двері. Найгірше те, що ніхто не зреагував", - описувала події тої ночі у потязі потерпіла.

Анастасії вдалося заховатися у провідниці сусіднього вагону. До Києва залишалось їхати понад три години.

Згодом прийшов начальник поїзда, який дав розпорядження закрити невідомого в купе, адже той грозився натиснути стоп-кран і вибити вікно.

На залізничному вокзалі в Києві нападника чекала поліція, яку викликала не бригада поїзда, а чоловік потерпілої.

При цьому, за словами пані Лугової, начальник поїзда і провідник її вагона, в якому і стався напад, вмовляли жінку не звертатися в поліцію, щоби в них не було проблем, і навіть обіцяли за це гроші.

В "Укрзалізниці" цю інформацію не підтвердили, але й не спростували - повідомили натомість, що бригада поїзда "надала усі необхідні свідчення".

На тлі скандалу в соцмережах почали лунати заклики повернути супровід поїздів поліцейськими, які б могли запобігати таким ситуаціям.

Правоохоронці згодом розповідали, що висунули затриманому підозру за статтями про завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості та спробу зґвалтування.