"Шлюбного афериста" посадили на 6 років. Прикидався перед жінками топпсадовцем

"Шлюбного афериста" посадили на 6 років. Прикидався перед жінками топпсадовцем

Автор фото, Прокуратура Києва

У Києві "шлюбного афериста", який втирався в довіру до жінок та їхніх родичів, засудили до 6 років в'язниці. Про це повідомляє столична прокуратура.

Засуджений є 35-річним громадянином Молдови, кажуть правоохоронці.

Упродовж 2018 року він знайомився з жінками і вводив їх в оману, представляючись або представником Адміністрації президента, або акціонером іноземного банку.

У прокуратурі кажуть, чоловік обіцяв їм одружитися.

Водночас аферист встигав ошукати родичів жінок, пропонуючи їм участь у спільному бізнесі і отримуючи на це кошти.

Загалом шахрай завдав збитків на 1,5 мільйона гривень.

Затримати його вдалося у Києві у квітні 2018 року. Вже у червні йому вдалося втекти з-під варти - чоловік підкупив конвоїра, - але незабаром його знову затримали і повернули до СІЗО.

У прокуратурі кажуть, що раніше аферист вже відбував покарання за вчинення шахрайських дій, але на шлях виправлення не став.

За вироком Дніпровського суду столиці, наступні шість років він проведе за ґратами.

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