Чого хоче Путін, вакцинація в Туреччині, фарба, що охолоджує. Теленовини BBC
У випуску:
- Що відбувається у Росії, тоді як міжнародний тиск на Путіна посилюється? Куди прямує ця країна?
- Побороти третю хвилю: як Туреччина проводить вакцинацію від коронавірусу.
- Данія першою в Європі почала позбавляти сирійських біженців можливості залишатися в країні. Чому?
- Найбіліша фарба у світі: учені створили барвник, який відбиває майже все світло і охолоджує поверхні.
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