Чого хоче Путін, вакцинація в Туреччині, фарба, що охолоджує. Теленовини BBC

У випуску:

Росія сконцентрувала велику групу кораблів і літаків в Криму. Що відбувається

  • Що відбувається у Росії, тоді як міжнародний тиск на Путіна посилюється? Куди прямує ця країна?
  • Побороти третю хвилю: як Туреччина проводить вакцинацію від коронавірусу.
  • Данія першою в Європі почала позбавляти сирійських біженців можливості залишатися в країні. Чому?
  • Найбіліша фарба у світі: учені створили барвник, який відбиває майже все світло і охолоджує поверхні.

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