Чого хоче Путін, вакцинація в Туреччині, фарба, що охолоджує. Теленовини BBC

32 хвилин(и) тому

У випуску:

Що відбувається у Росії, тоді як міжнародний тиск на Путіна посилюється? Куди прямує ця країна?

Побороти третю хвилю: як Туреччина проводить вакцинацію від коронавірусу.

Данія першою в Європі почала позбавляти сирійських біженців можливості залишатися в країні. Чому?

Найбіліша фарба у світі: учені створили барвник, який відбиває майже все світло і охолоджує поверхні.