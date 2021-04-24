Весна і буяння квітів. Переможці конкурсу найкращих фото садів
Королівське садівниче товариство оголосило переможців свого конкурсу на найкраще фото садів 2021 року.
Олівер Діксон став абсолютним переможцем за фото квіткового саду в Лузелі-парку, яке він зробив за допомогою дрона.
"Олівер оспівує весну, а лінійна симетрія фото робить його приємним для очей", - сказав Кріс Янг, голова журі.
У номінації "До 11 років" переміг Джек Седжвік. Судді високо оцінили знімок юного фотографа, зроблений в саду Harlow Carr, що гармонійно вписався у ландшафт мальовничої йоркширської долини.
Композиція з трьох фото, зроблених дощовим літнім днем, вирізняється "оригінальністю, високим ступенем творчості та експериментальністю".
Говорячи про конкурс в цілому, суддя Річард Блум зазначив: "Різноманітність образів вражає, представлені роботи - дуже креативні, незвичайні, похмурі, радісні, а іноді гумористичні.
Це, без сумніву, є певною реакцією на пандемію й ізоляцію, а запровадження нових категорій - "Творче садівництво" і "Кімнатне садівництво" - дали фотографам ще більше можливостей".
Нижче представлені переможці в інших номінаціях конкурсу.
Дика природа саду. "Голуб", Анжела Роджерс, Санторіні, Греція
Рослини. "Квітка чорнушки у вечірньому світлі", Моллі Голлман, Кентербері, Кент
Макро. "Кактус", Деббі Армстронг, Бангкок, Таїланд
Креатив. "Маки", Джузеппе Боналі, Північна Італія
Кімнатне садівництво."Час з тераріумом", Вірасінгхе Тілан, Шрі-Ланка
Соціальні медіа. "Блаженство в літній час", Клаудія Гаупп, Німеччина
До 18 років. "Фенікс", Саптарші Гаєн, Західна Бенгалія, Індія
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