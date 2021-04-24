Весна і буяння квітів. Переможці конкурсу найкращих фото садів

11 хвилин(и) тому

Королівське садівниче товариство оголосило переможців свого конкурсу на найкраще фото садів 2021 року.

Олівер Діксон став абсолютним переможцем за фото квіткового саду в Лузелі-парку, яке він зробив за допомогою дрона.

Автор фото, Oliver Dixon

"Олівер оспівує весну, а лінійна симетрія фото робить його приємним для очей", - сказав Кріс Янг, голова журі.

У номінації "До 11 років" переміг Джек Седжвік. Судді високо оцінили знімок юного фотографа, зроблений в саду Harlow Carr, що гармонійно вписався у ландшафт мальовничої йоркширської долини.

Автор фото, Jack Sedgwick

Композиція з трьох фото, зроблених дощовим літнім днем, вирізняється "оригінальністю, високим ступенем творчості та експериментальністю".

Говорячи про конкурс в цілому, суддя Річард Блум зазначив: "Різноманітність образів вражає, представлені роботи - дуже креативні, незвичайні, похмурі, радісні, а іноді гумористичні.

Це, без сумніву, є певною реакцією на пандемію й ізоляцію, а запровадження нових категорій - "Творче садівництво" і "Кімнатне садівництво" - дали фотографам ще більше можливостей".

Нижче представлені переможці в інших номінаціях конкурсу.

Дика природа саду. "Голуб", Анжела Роджерс, Санторіні, Греція

Автор фото, Angela Rogers

Рослини. "Квітка чорнушки у вечірньому світлі", Моллі Голлман, Кентербері, Кент

Автор фото, Molly Hollman

Макро. "Кактус", Деббі Армстронг, Бангкок, Таїланд

Автор фото, Debbie Armstrong

Креатив. "Маки", Джузеппе Боналі, Північна Італія

Автор фото, Giuseppe Bonali

Кімнатне садівництво."Час з тераріумом", Вірасінгхе Тілан, Шрі-Ланка

Автор фото, Weerasinghe Tilan

Соціальні медіа. "Блаженство в літній час", Клаудія Гаупп, Німеччина

Автор фото, Claudia Gaupp

До 18 років. "Фенікс", Саптарші Гаєн, Західна Бенгалія, Індія

Автор фото, Saptarshi Gayen