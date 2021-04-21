Єлизавета II відзначає 95-річчя: в жалобі і тільки з найближчими

1 година тому

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Востаннє Єлизавета II з'явилася на публіці на похороні принца Філіпа,17 квітня

У середу королева Єлизавета II відзначає своє 95-річчя. Це її перший день народження після смерті герцога Единбурзького, і вперше без офіційних урочистостей.

Королівська родина тримає траур по чоловіку королеви принцу Філіпу, якого поховали минулої суботи. Очікують, що тільки найближчі родичі зберуться у Віндзорському палаці, де королева живе з початку пандемії під опікою кількох слуг.

Цього року буде порушена багаторічна традиція, за якою Букінгемський палац в день народження публікує офіційне фото монарха.

Минулого року через локдаун і неможливість пустити до королеви фотографа оприлюднили одну з дитячих світлин Єлизавети II.

Тепер вирішили не робити навіть цього на знак пам'яті про принца Філіпа. Центром уваги для королівської родини мав стати його 100-річний ювілей, до якого він не дожив лише два місяці.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон привітав Єлизавету II у Twitter і сказав, що завжди захоплювався нею і її служінням.

Рік без урочистостей

Найстаршим чинним монархом в історії Єлизавета II стала ще у 2015 році, коли відзначила 89 років.

За традицією, офіційно день народження монарха у Британії святкують у другу суботу червня. Центральна церемонія дня - Trooping the Colour Parade: урочисте розведення варти з винесенням прапора гвардійського полку, який несе варту в Букінгемському палаці.

Початок традиції літніх святкувань поклав король Георг II в 1748 році. Він народився в листопаді, і погана британська погода часто була на заваді урочистостей.

Цього року Trooping the Colour Parade вдруге поспіль скасують. Розглядають можливість провести невеликий парад на території Віндзорського замку.

Цього тижня день народження також святкуватиме молодший син герцога і герцогині Кембриджських принц Луї, йому виповниться три роки.

А 29 квітня подружжя Кембриджів відзначить десять років подружнього життя.