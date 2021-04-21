Новий скандал з борщем. Чи справді Google визнав борщ російським

1 година тому

Автор фото, DENIS KARPENKOV / ALAMY STOCK PHOTO

Платформа Google Arts & Culture включила борщ до переліку десяти російських страв, які увійшли в історію. Російські ЗМІ масово почали повідомляти, що Google визнав борщ російським. В Україні ж наполягають, що борщ - етнічна українська страва, а Росія вкотре "видає бажане за дійсне".

Матеріал про десять російських страв вийшов на платформі Google Arts & Culture в рамках проєкту "Розкуси Росію", який запустили за підтримки Федерального агентства РФ з туризму.

За повідомленням агентства, серія матеріалів дозволить читачам "вирушити у захопливу гастрономічну подорож регіонами країни" від Центральної Росії до Сибіру, Уралу чи Полярного Кругу.

Окрім українського борщу, в матеріалах проєкту фігуруватимуть і інші не зовсім російські страви, наприклад, грузинські хінкалі та осетинські пироги, визнає саме федеральне агентство.

Борщ у переліку поставили на п'яту сходинку, зазначивши, що "цей простий та ситний суп став основною стравою в меню закладів від Хабаровська до Бреста".

Відразу після цього кілька російських ЗМІ опублікували новини із заголовком "Google визнав борщ російською стравою".

В Україні матеріал розкритикували. Зокрема міністр культури Олександр Ткаченко у своєму Telegram написав, що Росія "знову видає бажане за дійсне".

"Ще "Розкуси Росію" пропонує іноземцям відправитися в гастрономічний тур по Росії. Цікаво, а тури в захоплену Південну Осетію за пирогами будуть? Чи в анексований Крим - за стравами переслідуваних кримських татар? Чи у захоплені частини Донецької та Луганської областей, де варять прекрасний борщ?" - обурився міністр.

Ткаченко наголосив, що борщ - "етнічна українська страва" і саме тому Україна зараз домагається включення "культури приготування українського борщу" до переліку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

Окремі користувачі у соцмережах обурилися, що питомо російськими стравами є, зокрема, щі, які до переліку як раз не увійшли.

Після резонансу матеріал у Google Arts & Culture дещо відредагували.

Назву змінили на "10 страв, які вплинули на російську кухню" та написали, що "у 20 столітті цей ситний суп став основною стравою кафе кількох країн, включаючи Росію".

Війна за борщ між Україною та Росією розгорнулася ще торік, коли восени російське МЗС у Twitter написало: "Вічна класика, #борщ - одна з найвідоміших і найулюбленіших російських #страв і символ національної кухні".

Після хвилі обурення, яка піднялася в Україні, українське Міністерство культури ухвалило рішення домагатися визнання статусу нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО для цієї страви.